«Мне на еду не хватает» 7 18.11.2017, 15:13

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Фото: svaboda.org

Белорусы рассказали, получается ли у них делать сбережения.

Опрос на улицах Бреста провела «Брестская газета».

Ирина, начальник отделения связи:

— Я получаю деньги, откладываю определенную сумму и на то, что осталось, живу. Откладываю, как говорится, на «черный день». К тому же у меня ребенок растет. Покупаю валюту. Иногда на что-то конкретное откладываю, сначала на отпуск, а потом как получится.

Оксана, библиотекарь:

— Я откладываю деньги. Если есть лишние, перевожу в евро. Рассчитываю бюджет: сколько я трачу на продукты, на квартиру, на коммунальные, на одежду. И смотрю, сколько я могу отложить. Откладываю на недвижимость, на какие-то поездки за границу.

Ольга, старший оператор колл-центра:

— Я немножко откладываю, храню в валюте. У меня все распланировано, и с зарплаты то, что можно отложить, откладывается, а остальное трачу. Откладываю на отдых, покупки, но в основном на детей.

Евгений, безработный:

— Нет, я не откладываю деньги. Планирую начать делать сбережения в ближайшем будущем, когда появится постоянная работа. Хотелось бы отложить на недвижимость и авто.

Анна, фельдшер-акушер:

— У меня есть возможность делать сбережения. Но я экономлю, только когда есть определенная цель. Делать просто сбережения — нет, не вижу в этом смысла. Если я захочу купить себе квартиру, я начну откладывать деньги, найду подработку. Иногда я могу купить что-то с зарплаты, а потом жить на то, что осталось. Но это если я совсем слечу с катушек или мне приспичит так, что я не смогу себе отказать. Вкладывать в драгметаллы не буду никогда. Зачем? Я слишком легкомысленна, чтобы задумываться над своей старостью или над возможными сложными ситуациями в жизни. Живу здесь и сейчас, а точнее, живу по средствам.

Алеся, кассир:

— Я не откладываю деньги. Мне на еду не хватает моей зарплаты. В последнее время не получается отложить вообще, потому что работаю в поликлинике, а это государственное учреждение здравоохранения. Ну, вы понимаете, какая здесь зарплата, поэтому даже на еду не хватает. Если б была возможность, то откладывала бы на отдых и на машину новую.

Роман, работает в сфере консалтинга:

— Я не откладываю деньги. Была у меня привычка в 90-е годы, когда мне было 12, 13, 15 лет, я зарабатывал много денег. Тогда откладывал, теперь перестал: они не сохраняются. Я живу сегодняшним днем и этому радуюсь. У меня все есть: телефон, машина, дом, квартира. Я это заработал не на отложенные деньги. Я поставил цель заработать и заработал. Откладывать — нет.

Петр, заведующий салоном плитки:

— Не получается откладывать деньги, очень много трачу на семью, на ребенка. Много непредсказуемых затрат появляется. Приходится все тратить на семью, даже если какие-то сбережения и были. А если бы появилась возможность откладывать, то копил бы на обустройство квартиры, семьи, отдых, машину.

Николай, строитель:

— Я не откладываю деньги, потому что их не хватает. Если б была возможность делать сбережения, то копил бы деньги на отдых, наверное.