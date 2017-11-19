Игорь Комлик: Отдайте паспорт

Игорь Комлик: Отдайте паспорт7
- 19.11.2017, 10:50
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Бухгалтер профсоюза РЭП больше месяца добивается от следователей возврата документа.
Бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик, который содержался под стражей с 2 августа в рамках «дела профсоюзов» и был признан правозащитниками политзаключенным, рассказал сайту palitviazni.info, что уже больше месяца следователи не хотят отдать ему паспорт.
«Расследование дела продолжается, примерно раз в неделю вызывают на допрос, - рассказывает Игорь Комлик. - Но лично у меня сейчас немного другая проблема - мне до сих пор не вернули паспорт, который находится у следователей. Когда меня задерживали, забрали и паспорт, но, как видим, возвращать не спешат. Хотя раньше говорили, что, мол, отдадим документ в любой момент, когда тот понадобится».
Со слов бухгалтера профсоюза РЭП, отсутствие документа добавляет много проблем.
«Не могу получить банковскую карточку, чтобы перечислить зарплата, ройти обследование в больнице, которая находится не по месту жительства, - говорит он. - Прошу следователя: «Отдайте паспорт!» В ответ - тишина. Я уже даже по этому поводу специальное письмо написал, может быть, это поможет. Правда, не оформлял его в канцелярии, а отдал непосредственно в руки следователю. Одним словом, ситуация странная и в определенном смысле абсурдна. Ничего не говорят, когда отдадут документ, и тот же момент проблема не решается».
Напомним, что бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик содержался под стражей со 2 августа в рамках уголовного дела, возбужденного против него и председателя профсоюза РЭП Геннадия Федынича по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса РБ (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере ). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Правозащитниками Игорь Комлик был признан политическим заключенным. 2 октября он был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде.