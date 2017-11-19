Антоний Мацеревич: «Запад -2017» был подготовкой России к войне 19.11.2017, 11:42

1,562

Антоний Мацеревич

Фото: polskieradio.pl

Недавние военные учения «Запад-2017» — свидетельство того, что РФ готовится к наступательным операциям.

Такое заявление сделал министр обороны Польши Антоний Мацеревич во время своего визита в Канаду, сообщает «Укринформ».

«Учения «Запад-2017» завершились два месяца назад. Они проходили на территории между Северным ледовитым океаном и Черным морем. Там совершали пуски баллистических ракет «Искандер», которые могут иметь ядерные боеголовки. Россияне готовились не к обороне, а к агрессии», — сказал министр обороны Польши.

Антоний Мацеревич не исключает, что это может привести не к новой холодной войне, а «горячим» боевым действиям.

Учения «Запад-2017» проходили на территории Беларуси и России с 14 по 20 сентября этого года.