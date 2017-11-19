Фотокурьез: В минском дворе водитель паркуется на ковре 19.11.2017, 18:00

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Фото с сайта onliner.by

Необычные фотографии появились сегодня в соцсети Facebook.

Обычный столичный двор. Наши дни. Места мало, машины стоят плотно. И одна из них — на ковре… Необычные фотографии появились сегодня в соцсети Facebook, пишет onliner.by.

— Фотографию сбросили сегодня утром в наш чат в Viber, — рассказала жительница дома. — Люди тут же начали шутить: мол, кому нужно элитное место на парковке? Смеялись, что раз район у нас элитный, то и места обозначают интеллигентно — не какими-нибудь покрышками или стульями.

Фото с сайта onliner.by

Наша собеседница стоявший на ковре автомобиль до этого во дворе не видела (а может, ковер и авто и не связаны друг с другом). Потом машина уехала, но ковер остался. Логичных обоснований, зачем кому-то понадобилось выделиться столь необычно, у жильцов нет. К слову, подобный случай парковки в столице уже фиксировали этой осенью — тогда «его ворсейшество» постелили под «Запорожец».

Фото с сайта onliner.by

Вот актуальный снимок того же двора, сделанный в 17:00. Место свободно, никто его не занимает. Может, это действительно лайфхак? «Вероятно, люди считают, что владелец ковра после может предъявить претензии», — предположила читательница.

Фото с сайта onliner.by

«Ковропарковка» разместилась во дворе одного из домов на улице Тургенева.