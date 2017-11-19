В РФ арестован глава одной из «дочек» «Газпром нефти» 3 19.11.2017, 20:21

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Павел Крюков

Фото: pravdaurfo.ru

В сибирском Ноябрьске арестовали депутата-единоросса Павла Крюкова.

Салехардский городской суд в воскресенье, 19 ноября, принял решение об аресте сроком на два месяца главы компании "Газмпромнефть-Ноябрьскнефтагаз" Павла Крюкова, передает DW.

По версии Следственного комитета РФ, 17 ноября Крюков получил взятку суммой более чем в 1 миллион рублей. Уголовное дело возбуждено по 8-й части 204 статьи УК РФ - "незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего". Эта статья, помимо денежных штрафов, предусматривает наказание от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Компания "Газмпромнефть-Ноябрьскнефтагаз" до 2005 года входила в группу компании "Сибнефть", после чего перешла под управление "Газпром нефти". Она разрабатывает 13 месторождений на юго-востоке Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и севере Ханты-Мансийского автономного округа и является одним из градообразующих предприятий города Ноябрьска.

Сам Павел Крюков, который является членом "Единой России" и не только возглавляет компанию, но и считается одним из наиболее состоятельных депутатов Заксобрания ЯНАО, был задержан 17 ноября в Ноябрьске, согласно сообщениям сибирских СМИ, во время получения взятки. Вместе с ним был задержан и заместитель руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваз Порфиров, которого подозревают в посредничестве при получении взятки.