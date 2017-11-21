Победа: Гомельские активисты добились отмены детского труда 2 21.11.2017, 14:56

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Фото: gorad.by

Под давлением незисимого профсоюза власти дали задний ход.

В распоряжении редакции «Гомельской Весны» оказались документы председателя Гомельского облисполкома Владимира Дворника и председателя горисполкома Петра Кириченко об оказании сельхозпредприятиям помощи в уборке льна.

Инициативу местных чиновников о привлечении людей к несвойственной им работе согласился прокомментировать правовой инспектор труда независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

«Шефская помощь» и «трудовые ресурсы»

31 октября текущего года председатель Гомельского облисполкома издал распоряжение №350-р «Об оказании всестороннего содействия ОАО «Гомельлен», где горисполкому и четырем районным администрациям поручено оказать практическую помощь в уборке льна «трудовыми ресурсами». Управлению образования отдельно предписывалось организовать производственное обучение учащихся ПТУ и колледжей в ОАО «Гомельлен».

В исполнение данного распоряжения председатель горисполкома в этот же день издал распоряжение №276-р «Об оказании шефской помощи ОАО «Гомельлён» с просьбой к руководителей предприятий и учреждений образования (высшее и среднее) организовать участие трудовых ресурсов в оказании шефской помощи на территории Буда-Кошелевского, Кормянского и Чечерского районов по уборке льна.

Следует ли говорить, что спустя сутки в Кормянский, Буда-Кошелевский и Чечерский районы со всей области были направлены колонны автобусов с тысячами помощников.

Комментарий специалиста

Анализируя документы правового характера, профсоюзный юрист отметил, что действующий трудовой кодекс содержит такие понятия, как «наниматель» и «работник», поэтому любой труд следует рассматривать только сквозь призму трудовых отношений.

- В глаза бросаются термины, которыми апеллируют чиновники, - смеется Л. Судаленко. «Шефская помощь» и «трудовые ресурсы» как известно, ушли в небытие вместе с СССР. Предприятие ОАО «Гомельлен» является коммерческим обществом, деятельность которого по закону направлена на извлечение прибыли. Мне не понятно, почему местная власть помогает именно этому обществу, а не скажем акционерному обществу инвалидов по зрению или слуху. Если лен нужно убрать именем революции, тогда в трудовое законодательство нужно внести специальные поправки, - отметил юрист.

- В документах не сказано ни слова о получении согласия работников или студентов оказывать помощь в уборке льна или же студентов проходить здесь производственную практику, а без согласия это ни что иное, как запрещенный принудительный труд. Возникают вопросы и об оплате труда, ведь по закону это фактическое поручение нанимателем работнику выполнения работы у другого нанимателя, что должно оформляться как перевод, - пояснил специалист.

Осторожный оптимизм

Правозащитник отметил и положительную тенденцию, содержащуюся в распоряжении горисполкома - учащихся и студентов привлекать только при достижении ими 18 лет.

- Еще не утихло горе прошлогодней трагедией семьи Попченя с Молодечно, где под колесами грузовика на колхозном поле погибла 13-летняя ученица школы. Мы, правозащитник тогда заявили, что эта трагедия должна стать последней, когда через использование детского труда власть фактически лишила ребенка права на жизнь. Похоже, в этом году чиновники к нам прислушалась, мы не зафиксировали ни одного случая запрещенного детского труда в сельскохозяйственных предприятиях страны, - подвел черту Л. Судаленко.