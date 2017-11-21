Белорусский боксер поборется за звание чемпиона мира по версии WBA 21.11.2017, 20:30

1,292

Александр Устинов

Один из самых важных поединков в карьере Александра Устинова состоится 25 ноября в немецком Оберхаузене.

Белорусский боксер супертяжеловес Александр Устинов получил право провести бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA, передает pressball.by.

Один из самых важных поединков в карьере атлета состоится 25 ноября в немецком Оберхаузене. Соперником Устинова станет Мануэль Чарр из Германии.

Изначально чемпионский пояс WBA должны были оспорить американец Шеннон Бриггс и пуэрториканец Фрес Окендо. Победитель обязан был провести первую защиту против Устинова. Однако этот поединок не состоялся из-за положительной допинг-пробы Шеннона Бриггса, который был дисквалифицирован до декабря. После этого случая менеджеры Устинова пытались договориться о бое за вакантный титул чемпиона с Окендо, однако он не проявил интереса к поединку.

Александр Устинов провел на профессиональном ринге 35 боев, в которых одержал 34 победы, в том числе 25 нокаутом. Его соперник Мануэль "Бриллиантовый мальчик" Чарр из 34 боев 30 завершил в свою пользу.

Телеканал "Беларусь-5" проведет прямую трансляцию поединка из Оберхаузена. Начало в 22.45.