Андрей Санников: Режим Лукашенко так же опасен для региона, как и его кремлевские начальники 3 22.11.2017, 15:15

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Руководители НАТО внимательно отслеживают действия российских военных в Беларуси.

Международный форум по безопасности прошел в Галифаксе (Канада) 17-19 ноября. Беларусь на форуме представлял лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты на выборах 2010 года Андрей Санников. О том, какие вопросы сегодня волнуют мировую элиту и как оценивается ситуация в Беларуси, политик рассказал сайту Charter97.org.

- Вы приняли участие в крупнейшем мировом форуме по безопасности в Галифаксе. Какие темы были топовыми на мероприятии?

- В этом году в форуме приняли участие больше 300 человек из 80 стран мира, включая генерального секретаря НАТО, министров обороны Канады, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, командующих Вооруженными силами США, министров иностранных дел, руководителей крупнейших мировых компаний, журналистов ведущих изданий, правозащитников. Это действительно крупнейший форум — единственная такого рода конференция в Северной Америке. Как правило, Галифакс собирает участников самого высокого уровня.

Можно сказать, что на Форуме обсуждались все насущные мировые проблемы. Особое внимание, безусловно, уделялось кризисным явлениям и кризисным регионам, в частности, отдельные дискуссии были посвящены ситуации в Северной Корее, политике России, войне против Украины, мировым технологическим изменениям, роли Китая в современном мире, ближневосточной проблеме.

- Обсуждалась ли ситуация в нашем регионе?

- Безусловно, обсуждалась. Говорилось и об агрессивном поведении России, о ее нежелании прекращать войну в Украине. Часто упоминались белорусско-российские учения «Запад-2017», которые привлекли внимание и политиков, и военноначальников.

Говорилось о возрастающей роли НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в частности, приветствовал возвращение в Европу Канады, имея в виду, что канадцы возглавляют сегодня натовские силы в Латвии.

- Беларусь обсуждалась только в контексте учений «Запад-2017»?

- Беларусь звучала достаточно часто. Как в связи с учениями «Запад-2017», так и в связи со странным желанием Брюсселя пригласить на саммит «Восточного партнерства» диктатора Лукашенко. Большинство участников выражало свое недоумения по поводу такого стремления Брюсселя и называло такое решение ошибочным.

Что касается учений «Запад-2017», то руководители НАТО признавали в разговорах со мной, что вначале они недооценили масштабов этой военной операции. По их мнению, Россия и Беларусь пытались ввести НАТО в заблуждение, предоставляя информацию об учениях на территории Беларуси. На самом деле, масштаб учений был другим — от Северно-Ледовитого океана до Черного и Средиземного морей.

Министр обороны Польши Аноний Мацеревич прямо сказал, что эти учения были подготовкой к войне.

- В Фейсбуке вы разместили фото с командующим Стратегическими войсками США Джоном Хайтеном. О чем вы разговаривали?

- Я вспоминал переговоры по ядерному разоружению, в которых принимал участие, и мы обсуждали состояние нынешних отношений в этой области между Россией и США. Генерал Хайтен, кстати, высоко оценил вклад Беларуси в ядерное разоружение в начале 1990-х годов.

- Насколько серьезна обеспокоенность Запада тесным военно-политическим союзом Москвы и Минска?

- В Форуме принимали участие большое количество военноначальников и военных экспертов, а их мнение здесь однозначно: Беларусь при Лукашенко является частью военной стратегии и военных операций России. Следовательно, режим Лукашенко так же угрожает региональной безопасности, как и его кремлевские начальники.

Руководители НАТО внимательно отслеживают действия российских военных в Беларуси.

Глава Стратегического командования США Джон Хайтен

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел