Минское «Динамо» подписало контракт с 22-летним Константином Козловским 23.11.2017, 18:04

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Состав «зубров» пополнил перспективный вратарь.

Двустороннее соглашение до конца сезона заключил с минским «Динамо» 22-летний белорусский голкипер Константин Козловский, пишет «Трибуна».

В послужном списке воспитанника могилевской школы хоккея несколько сезонов во втором дивизионе белорусского хоккея за РЦОП «Раубичи» и солигорский «Шахтер-2». Привлекался Константин и в ряды бобруйского «Динамо-Шинника» и сыграл в МХЛ 25 матчей в сезоне 2014/15.

Регулярно вызывался Козловский в юношескую и молодежную сборные Беларуси, с которыми съездил на два чемпионата мира.

Этот сезон Козловский начал в составе «Динамо-Молодечно», потом подписал пробный контракт с основной командой. По итогам просмотра Козловскому было предложено полноценное соглашение.

Напомним, накануне минчане расторгли контракт со Степаном Горячевских.