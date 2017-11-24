Видеофакт: Плотницкий сбежал в Москву 9 24.11.2017, 8:29

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В столицу РФ главарь «ЛНР» прибыл с сумкой и чехлом.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен идущий по аэропорту глава самопровозглашенной «Луганской народной республики» («ЛНР») Игорь Плотницкий.

Видео опубликовал на своем сайте телеканал «Звезда». Как отмечает телеканал, изначально видеозапись разместил корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как Плотницкий проходит по зданию, в руках он держит сумку и чехол.

Накануне, 23 ноября, заместитель «командира батальона по работе с личным составом» самопровозглашенной «ДНР», писатель Захар Прилепин рассказал РБК, что Игорь Плотницкий прибыл в Москву. Он сказал, что летел вместе с «главой ЛНР» в одном самолете, где с ним и встретился.

По словам Прилепина, Плотницкий вылетел в Москву из Ростова экономклассом, его никто не сопровождал. «Спокойный человек без охраны», — отметил писатель. Он добавил, что Плотницкий «не выглядел озабоченным», после приземления он вместе со всеми поехал на автобусе.

О том, что «глава ЛНР» выехал из Луганска в Россию сообщила «Новая газета» 23 ноября. По данным издания, вместе с Плотницким Луганск покинули «руководитель» его «администрации» Ирина Тейцман, директор «ГТРК ЛНР» Анастасия Шуркаева и еще несколько человек.

Источник РБК, близкий к властям «ЛНР», рассказал, что Плотницкий после бунта «главы МВД республики» Игоря Корнета ездил за помощью в Москву, однако ему в ней отказали. По словам собеседника РБК, ситуацию в «республике» контролируют местные «МВД» и «МГБ», силы «ополчения» остались в стороне, не поддержав «главу республики».

«Глава ЛНР» 20 ноября подписал указ об отстранении от должности «главы МВД» Игоря Корнета в связи с возбуждением против последнего уголовного дела. Корнет однако покидать свой пост отказался и на следующий день объявил о проведении — по его словам, по решению Плотницкого — арестов в высших эшелонах власти «ЛНР».

В центре Луганска 21 ноября появились вооруженные автоматическим оружием люди в камуфляже, а также бронетехника. Они перекрыли подступы к административным зданиям.