«Лукашенко! Давай домой» 8 24.11.2017, 9:21

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Фото: tut.by

Буда-Кошелево готовит «встречу» для диктатора.

На центральной улице Буда-Кошелево смешались техника и люди. В воздухе — запах краски, рев болгарок и шорох щеток по асфальту. В городе «ждут» Лукашенко. Должен приехать завтра. А журналисты tut.by побывали в райцентре и посмотрели, как он «преображается», а также узнали, что на самом деле волнует его жителей.

Буда-Кошелевский район — один из самых аграрных в области. Здесь нет крупных производств, территория занята в основном сельскохозяйственными угодьями. Среди местных хозяйств немало передовиков, но есть и «паршивые овцы» — например, скандально известный «Кривск», в котором недавно из-за неисправной техники остановилась работа в полях.

В самом Буда-Кошелево Лукашенко планируют показать объекты соцкультбыта — по крайней мере, сегодня самый большой ажиотаж наблюдался возле них. Вокруг свежевыкрашенного местного Дома культуры, где пройдет встреча первого лица с руководством района, с самого утра суетятся чиновники различного уровня. Кипит работа и на территории районной больницы, вдоль центральной улицы в шоколадный цвет красят изгороди, на главной дороге без устали полирует асфальт подметально-уборочная машина.

На наивный вопрос о причинах внепланового субботника должностные лица многозначительно улыбаются:

— Ничего специально мы не делаем. Во-первых, город уже благоустроен, ведь в 2014 году у нас были «Дажынкі». Поэтому основные мероприятия были выполнены еще тогда, а теперь — только косметические работы, — объясняет не пожелавший представиться один из руководителей местного райжилкомхоза.

Его подчиненные, работающие на соседней улице, тоже немногословны: «Мы смотрим за своим городом постоянно. Заборы красим и весной, и летом. Ни к чему не приурочена эта покраска, обычное плановое обновление».

Работницы образования, украшающие вокруг школы № 1 клумбы свежим, только привезенным, черноземом, тоже говорят о «плановых работах»: «Ничего мы тут не делаем. Благоустройство у нас тут. Обычное благоустройство!»

Единственные, кто спокойно и без нервов рассуждает на тему визита правителя, — буда-кошелевские школьники.

— Завтра точно приедет! — обещает нам один из них.

— Да нет, послезавтра, говорили же, — не соглашается его приятель.

— Лукашенко! Давай домой, — слышится грозное через дорогу.

— О, это наш учитель, — улыбаются ученики и ускоряют шаг.

— А где Лукашенко-то?

— Да это у меня фамилия такая, — отвечает один из школьников.

Фронтон жилого дома на углу улиц Красноармейской и 50 лет Октября спешно зашивают сайдингом.

— Да это не наш дом. Мы рабочие, — спускается с лесов мужчина, представившийся Виктором. — К хозяйке пришли из райисполкома и сказали: ваш дом на самом видном месте, а фронтон некрасивый. Дали два дня, чтобы привести в порядок. Вот эта вся ерунда, она говорила, ей в 700 рублей обошлась, плюс нам за работу заплатит 300. Конечно, она была недовольна, что за свой счет все вдруг в срочном порядке надо делать, но не смогла отказать — побоялась, что оштрафуют. Нам, конечно, хорошо, работа есть, но, если честно, я бы лично на ее месте послал их подальше, за что штрафовать — не понимаю.

На остановке в ожидании автобуса местные жители любуются вычищенным асфальтом и рассказывают, что на Горького во вторник в частных домах мыли шиферные крыши.

— Это, конечно, хорошо, что центр драят, а вот район за вокзалом через мост никому не нужен. А там у нас одиннадцать улиц и единственный магазин, который работает до обеда, — жалуется пенсионерка Мария.

— Не только центр чистят. Я неделю не была дома. Приехала и разницу заметила сразу. Культурно все стало. Даже на Кошелеве (деревня в 3 км от города), как на ферму ехать, теперь сделали асфальт, а раньше какие ямы были! — не соглашается с пенсионеркой другая местная жительница — Татьяна.

— Вы журналист? Тогда запишите, — подключается к беседе еще один пенсионер. — Я живу на улице Лавриновича. Наши дома обогревает котельная. Раньше она работала на газу, теперь же — на местных видах топлива. Начались проблемы с подачей теплой воды. Она и раньше не сильно-то горячей была, но теперь совсем летняя бежит. Сегодня вот я даже помыться не смог.

— Только не фотографируйте, а то я еще работаю, но меня волнует вот какой вопрос: почему у нас закрыли баню? Говорят, убыточная. Конечно, будет убыточная, кто пойдет в нее за 8 рублей? А теперь вот стоит здание — разрушается. Неужели это лучше городу? — задается вопросом еще один житель Буда-Кошелево — Валерий.

— Вы лучше напишите про главную нашу беду, что работы нет. Никакой! — под общий возглас одобрения озвучивает очередную проблему стоящая на остановке женщина. — Говорят, у нас сельскохозяйственный район. А что тое сельское хозяйство? 100 рублей зарплаты? Нищета кругом.

Тема занятости в Буда-Кошелево — одна из самых больных. Ее местные жители обсуждают особенно горячо, и все сходятся в одном — в районе не хватает производств.

— Меня лично все устраивает, даже этот мост через железную дорогу, который все ругают. Считаю, что он даже полезен, ведь это то же самое, что на третий этаж подняться. Но вот что работы нет — это правда, — говорит местная жительница Людмила Старовойтова. — Вот бы нам тут какой заводик небольшой построили. Тогда бы и молодежь была при деле и никто бы на Россию никуда не уезжал. А то появился у нас тут поляк-частник. Те, кто у него работает, рассказывают, что он, конечно, эксплуататор, для него мы просто дешевая рабочая сила — но платит. Мы ж привыкли, что нас другой раз начальство и пожалеет — а у него не так. Но люди терпят и работают, потому что больше работы нет.