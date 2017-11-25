В Беларуси создается еще один Комитет солдатских матерей 6 25.11.2017, 12:38

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Наталья Горячко

Нынешний Комитет правозащитники назвали «ручным».

Об этом "Народной воле" рассказала правозащитница Наталья Горячко, которая выступила инициатором создания новой организации.

- На сегодняшний день в Беларуси есть общественное объединение, которое называется "Солдатские матери", - говорит Наталья Горячко. Но это скорее "ручное подразделение" Министерства обороны. Представители этой организации инспектируют воинские части вместе с должностными лицами из Минобороны Беларуси. По итогам этих инспекций, как правило, делаются отчеты, в которых пишется, что в белорусской армии все хорошо.

Но ведь мы знаем, что это не так, и недавний случай с Александром Коржичем это еще раз показал. Я и на собственном опыте знаю, что обстановка в современном белорусской армии далека от идеальной. Недавно из армии вернулся мой сын Иван. Вернулся в таком состоянии, будто бы был не в армии, а в тюрьме. Видно, что ему очень тяжело психологически, он до сих пор выходит из "армейского состояния"...

- Вы выходили с предложением о создании "Комитета солдатских матерей" на Министерство обороны Беларуси?

- Да, я лично была в Генштабе Минобороны еще 1 ноября, встречалась с должностными лицами, выложила и обосновала позицию: Беларуси нужна общественная организация, которая занималась бы мониторингом дел в белорусской армии. Я встретила там взаимопонимание.

Я оставила в Минобороны заявление, в котором, по сути, поставила военнослужащих перед фактом: в Беларуси будет создан "Комитет солдатских матерей". Подчеркну, мы ни в коем случае не собираемся позорить нашу армию. Вместе с Министерством обороны мы хотим улучшить условия службы, сделать так, чтобы матери спокойно отпускали в армию своих сыновей, а не воспринимали призыв как трагедию. Поэтому мы предлагаем, чтобы в армии в проблемных случаях работали гражданские психологи, мы предлагаем, чтобы конфликты между военнослужащими выявлялись и решались на ранних стадиях.

- Но для того, чтобы это осуществлять, нужно ездить по воинским частям...

- Во-первых, мы ожидаем реакции на предложение со стороны Минобороны - ответ на мое письмо должен прийти в первых числах декабря. Во-вторых, "Комитет солдатских матерей" не будет работать подпольно - мы пойдем на республиканскую регистрацию. В-третьих, если Минобороны действительно заинтересованов том, чтобы имидж белорусской армии поднялся, с нами будут работать.

А по поводу поездок - то мы готовы ездить по воинским частям. Но только с одним ус ием: о визитах представителей нашего комитета не должны заранее предупреждать на местах.

Нам не нужны полигоны и информация о наличии секретной техники в той или иной части, нам нужен допуск в казармы и кухни, чтобы собственными глазами увидеть, в каких условиях служат наши ребята. Важно, чтобы соблюдались права рядовых военнослужащих. На сегодняшний день это закрытая для общества зона.

После контактов с представителями Минобороны - и с идеологическим отделом, и с другими чиновниками - я поняла: готовность пойти нам навстречу есть. Мы не желаем нашим военным зла. Скажу еще раз: своей работой мы хотим улучшить имидж белорусской армии в обществе.

Ожидается, что инициативная группа по созданию "Комитета солдатских матерей" презентует свои планы широкой общественности в начале следующей недели.