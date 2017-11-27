БТ: При обыске в квартире Шаройко найдены псевдонимы 16 «агентов» 18 27.11.2017, 8:04

3,826

Пропаганда продолжает раскручивать «шпионские страсти».

При обыске в квартире украинца Павла Шаройко найдены псевдонимы еще как минимум 16 «участников агентурной сети». Такая информация озвучена в сюжете программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

По мнению белорусских контрразведчиков, людей могли использовать и «в темную», когда агент-поставщик информации и не догадывается, кому и зачем выдает сведения.

В эфире «Беларусь 1» показали кадры оперативной съемки КГБ. На допросе Павел Шаройко якобы сам «признал», что является «сотрудником кадрового аппарата военной разведки». После увольнения в 2009-м всего через два года он якобы был «восстановлен в число офицеров действующего оперативного резерва». Затем «под прикрытием» должности обычного корреспондента «начал работу в Беларуси». За координацию его деятельности якобы отвечал еще один сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, полковник, советник посольства Украины в Беларуси.

Во время обыска у задержанного на электронных носителях якобы обнаружили копии разведывательных донесений, а также «задания от кураторов», из которых белорусским «пинкертонам» стало ясно, какая именно информация интересовала заказчиков.

По данным телеканала, Игорю Скворцову и Павлу Шаройко было «поручено предоставить сведения об особенностях таможенного режима в части ввоза в государство технических средств электросвязи и электронно-вычислительной техники, наличия в пограничных районах с Украиной покрытия отечественных операторов мобильной связи, распределения радиочастного ресурса, состояния радиолюбительства среди местного населения».

На 2017 год в качестве задания им якобы были определены такие объекты как Совет министров, МИД Беларуси, посольство и военные объекты России в стране. Им надлежало на протяжении года «изучить эти объекты, заводить и развивать здесь знакомства, начинать или продолжать получение информации о них».

Напомним, 17 ноября стало известно о задержании украинского журналиста Павла Шаройко в Минске. 20 ноября официальный представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин сообщил, что «Павел Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере». Украинца обвинили в «шпионаже». По словам Побяржина, Шаройко признался, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки Украины и работал в Беларуси под прикрытием.

Деятельность Шаройко в Беларуси, по словам представителя КГБ, якобы координировал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, который действовал под прикрытием должности советника посольства Украины. Его объявили персоной нон грата.