Президент Литвы подписала закон Магнитского 27.11.2017, 12:48

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Даля Грибаускайте

Сейм принял также резолюцию с фамилиями 44 лиц, которым будет запрещен въезд в страну.

Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала "закон Магнитского", предусматривающий с 2018 года запрет на въезд в страну иностранцам, связанным с отмыванием денег, нарушением прав человека и коррупцией. Как сообщается на сайте литовского правительства в понедельник, 27 ноября, Грибаускайте руководствовалась верховенством закона и уважения к правам человека, сообщает dw.com.

По словам президента, принимая этот закон, Литва вместе с международным сообществом говорит "нет" нарушениям прав человека, "грязным деньгам" и нарушению законов. "Верховенство закона и уважение прав человека - неотъемлемая часть правового государства. Те, кто попирают общепринятые права и свободы человека, обязаны знать, что в демократическом мире они нежелательны", - сказано в пресс-релизе литовского правительства.

Кого не пустят в Литву?

Принятый 16 ноября сеймом Литвы закон предусматривает, что решение запретить таким иностранцам въезд в Литву по предложению министра иностранных дел будет принимать министр внутренних дел. В законе установлена возможность не сообщать включенному в список нежелательных лиц иностранцу о принятом в отношении него решении, если это может навредить интересам общественной и государственной безопасности и обороны.

Сейм принял также резолюцию с фамилиями 44 лиц, которые могут быть включены в "список Магнитского". Речь идет в основном о гражданах РФ, в том числе главе Следственного комитета Александре Бастрыкине, замглаве Следственного комитета при МВД генерал-майоре Олеге Логунове, нескольких судьях, участвовавших в процессе по делу юриста Сергея Магнитского.

Литва стала четвертым государством в мире, принявшим подобный закон. Ранее "Закон Магнитского" был принят в США, Эстонии и Канаде.