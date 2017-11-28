Российская ракета с 19 спутниками упала в океан 11 28.11.2017, 13:14

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Ракета исчезла с радаров после запуска.

Во вторник, 28 ноября, Россия запустила ракету-носитель «Союз-2.1б» с 19 спутниками с космодрома «Восточный» в Амурской области. Это второй в истории космодрома пуск ракет. Агентство «Интерфакс», со ссылкой на собственные источники, сообщает, что после запуска возникли проблемы.

Ракета должна была вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Метеор-М» №2-1, а также группу других малых космических аппаратов. Однако, спустя два часа после запуска, телеметрия от спутника «Метеор», все еще не поступала.

#МетеорМ: 08:51:09 → разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом «Метеор-М» №2-1 и 18 малыми космическими аппаратами выведен на незамкнутую околоземную орбиту. Отделение «Метеора» запланировано в 09:42 мск pic.twitter.com/dtJhbVAC29 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 28 ноября 2017 г.

«Спутник «Метеор-М» должен был отделиться в 9:32 по Москве и начать передавать телеметрию. Пока телеметрия не получена, предварительно возникла нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока «Фрегат», — сказал источник.

Источники РИА «Новости» сообщают, что внештатная ситуация могла возникнуть между отделением от третьей ступени и первым включением. Собеседник агентства отметил, что спутник мог упасть в океан в районе Антарктиды.

«В результате работы РН «Союз-2.1б» головной блок в составе РБ «Фрегат» и КА «Метеор-М» был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь по причине его отсутствия на целевой орбите. В настоящее время ведётся анализ информации», — сказано в сообщении.

Сегодня осуществлён пуск РН «Союз-2.1б». Головной блок был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе планового сеанса связи с космическим аппаратом «Метеор-М» не удалось установить связь по причине отсутствия его на целевой орбите. Информация анализируется. pic.twitter.com/TnshFNHysc — РОСКОСМОС (@roscosmos) 28 ноября 2017 г.

Напомним, ранее Россия в последнюю минуту отменила запуск транспортного космического корабля «Прогресс МС-07«, который должен был доставить грузы на МКС, отменили из-за неполадок.