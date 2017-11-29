Евросоюз надеется на скорое освобождение Павла Шаройко 1 29.11.2017, 17:04

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Павел Шаройко

Задержанный в Минске корреспондент «Украинского радио» должен быть освобожден как можно скорее.

Как передает «Белсат», об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюго Мингарелли.

«Это очень обидно. И мы надеемся, что этот журналист будет освобожден как можно скорее», – заявил Мингарелли задержание украинского журналиста Павла Шаройко в Минске.

Напомним, 25 октября в Минске спецслужбы арестовали украинского журналиста Павла Шаройко. По версии КГБ, Шаройко создал в Беларуси «агентурную сеть из граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере». Работу Шаройко в Беларуси, согласно заявлению КГБ, координировал сотрудник ГУР МО Украины Игорь Скворцов, который «действовал под прикрытием советника посольства Украины в Беларуси».

Игорь Скворцов был объявлен персоной нон грата. В ответ Украина выслала первого секретаря посольства Беларуси.

В отношении Шаройко возбуждено уголовное дело по ст.358 УК Беларуси (шпионаж) и принято решение о содержании его под стражей.

Официальный Киев отрицает причастность Скворцова и Шаройко к разведывательной деятельности и считает обвинения безосновательными.