«Дело патриотов» закрыли 16 30.11.2017, 11:16

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Власти дали задний ход в сфабрикованном деле.

27 ноября прекращено уголовное преследование всех участников «дела патриотов». Материалы дела переданы в прокуратуру. Об этом заявил 30 ноября глава Следственного комитета Иван Носкевич на пресс-конференции в Могилеве, пишет tut.by.

«Дело патриотов» началось в марте накануне Дня Воли.

21 марта Лукашенко заявил, что задержано «несколько десятков боевиков», которые «тренировались в лагерях с оружием» в Беларуси и за рубежом, а также готовили провокации. Начались задержания.

В итоге были по «дело патриотов»проходило 35 человек. Из них 20 обвинялись еще и по статье о «незаконном вооруженном формировании».

Среди задержанных оказались действующие и бывшие сотрудники погранвойск, Вооруженных сил, МЧС и Внутренних войск. В прошлом некоторые из них - активисты незарегистрированного спортивно-патриотического клуба «Белый легион» (прекратил деятельность 15 лет назад) и официального клуба «Патриот» для подростков в Бобруйске. Еще несколько человек - активисты «Молодого фронта».

Государственные телеканалы показали кадры обысков и как «изымалось оружие».

Уточнялось, что дело началось с письма некой «фрау А.» на имя Лукашенко: гражданка Германии с белорусскими корнями сообщила о готовящихся «провокациях» на 25 марта в Минске.

Несмотря на то, что дело получило резонанс, официально его комментировали редко.

В июне КГБ прекратил уголовное преследование фигурантов дела о беспорядках.

Тогда же патриотов постепенно выпустили из СИЗО под подписку о невыезде и неразглашении. С некоторых и вовсе сняли обвинения. Но расследование продолжилось.