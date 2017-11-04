закрыть
4 ноября 2017, суббота, 16:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Гродно водитель остановил автобус на мосту и прыгнул в Неман

4
  • 4.11.2017, 15:47
  • 1,833
Фото: s13.ru

ЧП произошло сегодня днем.

Днем 4 ноября в Гродно произошло серьезное ЧП — мужчина прыгнул в Неман со Старого моста. Подробности s13.ru рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Водитель маршрутного автобуса №21 остановил машину прямо на Старом мосту. Мужчина открыл заднюю и переднюю двери. Вышел. За ним стали выходить и пассажиры, подозревая о поломке. В какой-то момент мужчина перекинул ногу через перила моста и полетел вниз. К слову, высота моста над уровнем воды составляет 22 метра — соизмеримо с высотой 5-6-этажного дома. От удара о воду с головы мужчины слетела шапка.

Однако, стоит отдать должное скорости реагирования спецслужб. Мужчину достали из воды чуть ниже по течению и передали в руки медиков.


Мнение

Эффект кран-балки
Эффект кран-балки Ирина Халип
Понабежали тут
Понабежали тут Виталий Портников
Чаму я заўзятар Барсэлёны
Чаму я заўзятар Барсэлёны Алег Дашкевіч
Удар по Кремлю
Удар по Кремлю Алексей Арестович


Интервью

Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас