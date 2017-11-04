В Гродно водитель остановил автобус на мосту и прыгнул в Неман 4 4.11.2017, 15:47

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Фото: s13.ru

ЧП произошло сегодня днем.

Днем 4 ноября в Гродно произошло серьезное ЧП — мужчина прыгнул в Неман со Старого моста. Подробности s13.ru рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Водитель маршрутного автобуса №21 остановил машину прямо на Старом мосту. Мужчина открыл заднюю и переднюю двери. Вышел. За ним стали выходить и пассажиры, подозревая о поломке. В какой-то момент мужчина перекинул ногу через перила моста и полетел вниз. К слову, высота моста над уровнем воды составляет 22 метра — соизмеримо с высотой 5-6-этажного дома. От удара о воду с головы мужчины слетела шапка.

Однако, стоит отдать должное скорости реагирования спецслужб. Мужчину достали из воды чуть ниже по течению и передали в руки медиков.