2017 год назвали одним из трех самых жарких за всю историю наблюдений 4 6.11.2017, 16:23

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Всемирная метеорологическая организация при ООН представила доклад.

Период с 2013 по 2017 год станет самым жарким в истории наблюдений синоптиков, а 2017 год, по всей видимости, займет второе место в рейтинге самых жарких лет, следует из доклада Всемирной метеорологической организации при ООН, пишет РБК.

По подсчетам ее экспертов, в январе-сентябре 2017 года глобальная средняя температура удерживалась примерно на полградуса выше, чем в 1981—2010 годах. При этом в целом ряде регионов мира, в том числе в азиатской части России, была зафиксирована рекордно высокая температура.

Самым жарким годом в истории наблюдений, как следует из прогноза ВМО, пока останется 2016 год, когда на климат планеты оказало влияние такое явление, как Эль-Ниньо (под этим названием понимается значительное колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана).

«По всей вероятности, 2017 год станет самым теплым годом в истории наблюдений, не подвергавшимся воздействию явления Эль-Ниньо. Среднее значение температур за пятилетний период (2013−2017 годов), по предварительным данным, на 0,4°C выше среднего значения за период 1981—2010 годов и примерно на 1,03°C выше показателя доиндустриального периода. По всей вероятности, он станет самым жарким в истории наблюдений», — говорится в докладе ВМО.

Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас отметил, что долгосрочная тенденция к повышению температуры на планете сопровождается ростом числа опасных природных явлений.

«Мы стали свидетелями необычайной погоды, включая температуры, превышающие 50 градусов по Цельсию в Азии, рекордные ураганы в Карибском бассейне и Атлантике, достигшие берегов Ирландии, разрушительные муссонные наводнения, оказавшие воздействие на жизни многих миллионов людей, и неустанную засуху в Восточной Африке», — пояснил Таалас.

30 октября ВМО сообщила, что концентрация углекислого газа (CO2) в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня.