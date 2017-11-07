Анна Шапутько: Лукашенко в Брюсселе — это цирк в центре Европы 6 7.11.2017, 11:24

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Анна Шапутько

Фото: «Радыё Свабода»

Лукашенко живет, жил и будет жить «по понятиям», а не по законам.

Об этом в «Фейсбуке» написала общественная активистка Анна Шапутько:

- Европейцы ему предлагают какие-то правила - «дорожную карту». «Дорожная карта» может быть, но только та, которую предлагает Лукашенко Европе, неужели это непонятно?

Мне очень интересно посмотреть на еврочиновников, которые влекут диктатора в Европу, которые не понимают, что, если Лукашенко и приедет в Брюссель, то только для того, чтобы поучить их демократии с их же высокой трибуны.

Белорусам к этому цирку-надругательству не привыкать, а европейцам еще предстоит осмыслить, что и зачем они делают, так как это уже будет цирк в самом сердце Европы.

Я полностью не согласна с теми представителями белорусской оппозиции, кто надеется на какую-то «дорожную карту», волк в овечьей шкуре, все равно останется волком. Выборов нет, прав человека нет, судебной системы нет, Конституции нет... - про какую «дорожную карту» речь, какие рычаги воздействие на власть, о чем вы?