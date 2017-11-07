Владелец нового VW: Прислушайтесь, в машине что-то стучит 37 7.11.2017, 11:37

16,279

Житель Светлогорского района купил VW Polo, а потом подал на дилера в суд.

Покупая автомобиль в салоне, человек вряд ли рассчитывает столкнуться с существенными проблемами при его эксплуатации. По крайней мере, не в ближайшие годы, когда действует гарантия.

Игорь даже подумать не мог, что Volkswagen Polo, известный как неоднократный лидер продаж в Беларуси, разобьет эти представления в пух и прах. Проблемы с машиной и его трения с дилером начались тогда, когда еще не закончился гарантийный срок, а потом они привели автовладельца в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи, пишут «Сильные новости».

За всю свою жизнь Игорь, житель Светлогорского района, успел поездить на автомобилях разных классов и марок преимущественно немецкого происхождения (Audi, Volkswagen, Opel). Игорь пересел на Polo с «бэушки», как только позволили доходы. Приобретать имиджевый или статусный автомобиль он вообще не планировал, а поэтому, подсчитав свой бюджет, в июне 2014 года купил новый Polo в салоне минского дилера «Атлант-М на Машиностроителей».

Выбор пал на 1,6-литровую версию с 5-ступенчатой «механикой» в максимальной на то время комплектации Style, которая обошлась ему в $18.720 по тогдашнему курсу. Требования и ожидания по машине у мужчины вполне адекватные. Приобретая бюджетный седан российской сборки, он не рассчитывал получить комфорт и качество сборки премиум-класса. «Хотелось просто купить дешевый и практичный автомобиль на каждый день. Kia и Hyundai даже не рассматривались, все-таки Volkswagen воспринимался не иначе, как Das Auto», — отмечает автовладелец.

После заключения договора купли-продажи и первой обкатки Игорь, как и любой ответственный владелец новой машины, возил ее на техобслуживание в ближайший к месту проживания дилерский автоцентр «НТС», расположенный в Гомеле. В сервисной книжке имеется пять отметок ТО, последнее на почти 60 тыс. км. Как говорит владелец, проблемы с Polo начались практически сразу, его история обслуживания расписана на трех страницах мелким почерком и хранится у адвоката Игоря.

Самое первое, что насторожило хозяина авто, — застучал мотор, но это распространенная проблема для фольксвагеновского двигателя CFNA (105 л.с.). «Во время первого визита машину (это было примерно на 25 тыс. км пробега) осматривали четыре часа, а потом заключили, что мотор уже с новыми поршнями и никаких стуков не слышно. Потом я приезжал уже зимой, оставил машину на ночь, а на утро двигатель застучал, мастера сделали аудиозапись звука и отправили ее на завод-изготовителя в Калугу. Тот признал, что это гарантийный случай и нужно проводить дефектовку и ремонт двигателя», — вспоминает о первой проблеме Игорь.

После замены поршней на 42 тысячах км начались неприятности с обогревом лобового стекла: прошлой зимой владелец заметил, что оно греется не полностью, а частями. В итоге лобовое заменили по гарантии. За три года владения также меняли передние амортизаторы, тягу и втулки стабилизатора. По мелочи — еще вначале, после покупки, стал скрипеть, как телега, ворсистый уплотнитель двери. Но этот «косяк» удалось устранить «дедовским» методом, начитавшись форумов: владелец просто натер проблемное место воском от свечки — и скрип пропал навсегда.

Сколько раз ездил Игорь на сервис по гарантии и общался там с мастерами, уже не сосчитать, но определенно чаще, чем на стандартное техобслуживание. «Наверное, значение слова "гарантия" поменялось за последние 20 лет. Если раньше производитель ручался за беспроблемную эксплуатацию авто в течение гарантийного срока, то сегодня под ней подразумевается бесплатное устранение обнаруженных "косяков". Я тоже ожидал, что три года буду менять только масло и расходники, а получилось все наоборот», — с грустью в голосе рассуждает владелец Volkswagen Polo.

Дальше — больше. Чуть позже обнаружилась проблема, которая впоследствии привела белоруса в суд. Появился стук правой опоры двигателя во время запуска автомобиля и во время движения по небольшим неровностям. За все время ее меняли трижды: два раза на гомельской станции, а последний — на сервисе «Атлант-М на Машиностроителей». Но положительного эффекта это, увы, не возымело.

Владелец Polo считает, что подобный изъян относится к разряду конструктивного недостатка. «Сам дилер, пусть и неофициально, на словах, признает, что до 40% подушек двигателя имеют такую проблему. А кто ж это признает официально — хотите получить второй "дизельгейт"? Интересно, что меняли ее ведь по гарантии. Последний раз — в феврале этого года, но, увы, проблема не пропала и по сей день», — рассказывает Игорь, слушая стук подушки мотора практически каждый день, добираясь из пригорода в Светлогорск на работу.

Со слов мужчины, ему довелось пообщаться с юристом дилера и тот рассказывал, как устроена подушка двигателя, и убеждал, будто она является расходным материалом. Но тут возникает явное противоречие: почему, если опора мотора — это расходник, ее трижды меняли по гарантии? «Вообще у меня сложилось впечатление, что пока ты клиент, тебя угощают кофе и бросаются красивыми слоганами, а после покупки машины, когда приезжаешь с проблемами, могут и пинка дать», — категорично заявляет Игорь.

Если не считать вопроса с опорой мотора, то в целом автомобиль его устраивает. «Обычно на большие расстояния я не ездил, только иногда в Минск да Гомель. К эргономике и управляемости претензий нет, динамики разгона мне хватает. Изначально я понимал, что покупаю бюджетную машину, и ожидал, что шумоизоляция в ней будет похуже, а в салоне — дубовый пластик. Но это не значит, что в новом автомобиле должны быть посторонние звуки и стуки», — подчеркивает мужчина.

К сервису как таковому у белоруса нареканий нет, и владелец машины, пользуясь случаем, даже выражает благодарность станции «НТС» за качество техобслуживания и добродушное отношение сотрудников гомельского автоцентра. Тогда как позиция дилера Игоря, наоборот, возмущает. Как инженер-механик по образованию, белорус действовал сразу, ведь еще когда гарантийный срок подходил к концу, стало явственно ощущаться, что по его окончании владелец Polo будет брошен на произвол судьбы и рискует остаться у разбитого корыта.

Сперва в мае этого года он написал претензию в адрес СООО «Атлант-М на Машиностроителей», где изложил суть проблемы и потребовал расторгнуть договор купли-продажи, вернуть денежные средства в размере стоимости автомобиля, а также компенсировать затраты на плановые ТО на протяжении гарантийного срока. Спустя десять дней пришел ответ от дилера, в котором тот предлагал согласовать время, чтобы предоставить автомобиль для осмотра.

«Прежде чем отправить Polo в ремзону, мы прокатились с мастером по гравийке и кочкам. И после того как услышали стук опоры двигателя, загнали машину на СТО. Там специалист заявил, что она будет стучать в любом случае», — сокрушается Игорь.

Еще через десять дней после визита на сервис пришел также письменный ответ от дилера, в котором сообщалось, что опора двигателя находится в исправном состоянии и не нуждается в замене. Если не устраивает — давайте проводить экспертизу. Игорь так и поступил, написав в конце июня письмо о проведении технической экспертизы опоры двигателя. На это раз СООО «Атлант-М Восток» ответил с большой задержкой, через полтора месяца. Но уже к моменту получения их письма Игорь обратился в Общество по защите прав потребителей и подал исковое заявление в Светлогорский суд. В конце августа и начале сентября прошли два заседания, после которых было принято решение о проведении независимой экспертизы.

«На мой взгляд, правда на моей стороне по закону и по совести. Ведь в законе о защите прав потребителей четко прописано, что если один из конструктивных элементов меняется несколько раз и это не приводит к устранению недостатка, то покупатель имеет право требовать расторжения договора. Если говорить по совести, то меня, как потребителя, эта ситуация наталкивает на такие размышления. Представьте, что Иван Иванович производит мясорубки, а Семен Семенович (дилер) их продает. Встречаются однажды они в кабаке, и первый говорит второму, мол, у меня один болтик, что крепит ручку к шкиву, все время откручивается. Зачем мне менять винтик, когда на подходе новая модель мясорубки, давай, ты не будешь принимать рекламацию по этой позиции, а я тебе скидку хорошую сделаю. По рукам и сто грамм — и разошлись. В итоге производительность и премии на высоте, и все довольны. Это к тому, что производитель зачастую перекладывает свои "косяки" на плечи своих клиентов. И такое встречается сплошь и рядом», — философствует Игорь и приводит иллюстрацию из самой жизни.

В свою очередь дилер тоже вкратце прокомментировал ситуацию, в которой оказался владелец Polo, лишь подтвердив его слова: «Действительно, в настоящее время ведется судебное разбирательство по иску гр. Острякова И.Б. к СООО "Атлант-М Восток" о защите прав потребителя. СООО "Атлант-М Восток" с заявленными исковыми требованиями не согласно. Произведенным нами осмотром автомобиля Volkswagen Polo неисправности опоры двигателя не выявлено. Спорный вопрос о наличии/отсутствии неисправности передан судом для разрешения экспертам».

На исходе беседы наш герой расставляет все точки над «i», подчеркивая, что не пожалел, что купил именно Polo, но его расстраивает, что ему попался проблемный экземпляр, а дилер наотрез с этим не соглашается. Ведь Игорь планировал поездить на VW минимум десять лет и не думал, что придется требовать расторжения договора купли-продажи и возврата денежных средств...