Гомельчанин на льне: Начальство не захотело «ехать с народом» 30 7.11.2017, 17:39

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Две тысячи «добровольцев» из Гомеля везли в сопровождении милиции на уборку льна.

В Гомельской области около двух тысяч человек отправили в Кормянский район на уборку льна. Среди «добровольцев» оказался и читатель «Сильных Новостей», который поделился с нами своими наблюдениями.

Субботним утром приехали девять автобусов. Представители администрации в течение часа считали добровольцев, отмечали, из какой те организации, и делали пометки в бумагах. «Никто ничего не объяснял, зачем и куда едем», — сообщил Владимир.

— В первом и во втором автобусе людей было очень много. В нашем автобусе было свободно, только четыре человека стояли, — продолжает рассказ наш читатель.

Ехали в сопровождении милиции, делали незапланированные остановки: кому для перекура, кому для туалета. К 12 часам дня добрались наконец-таки до места назнаничения. Примечательно, что администрация отправилась своим ходом, на машинах, «ехать с народом не захотели».

Привезли туалеты, а вот инвентарь не прихватили. Приходилось работать даже без перчаток. Говорят, поили горячим чаем, но нашему читателю не повезло, он его так и не увидел.

— В уборочной представители администрации не участвовали, лишь изредка ходили и смотрели.

Через три с половиной часа люди стали подтягиваться обратно в автобусы, в 16.00 двинулись обратно и в 18.30 были уже в Гомеле.

Однако на этом «турслет» не закончился. В воскресенье утром десять автобусов повезли помощников на новое поле. В качестве благодарности работяг угостили горячим чаем и печеньем.

Когда работы оставалось всего ничего, произошла довольно странная ситуация, которая вызвала бурю негодования:

— Вот мы подняли оставшийся лен и пошли в автобусы. Но тут представители заявили, что нужно вчерашний лен, который уже сложен в снопы, назад разложить на землю. Из толпы слышно возмущение: «Как, вчера собирали, а теперь опять раскидывай?! Вы что издеваетесь?!» На это представители ответили: «Так надо, лен просох, теперь его надо опять разложить на землю, чтобы трактор собрал!» Люди разделились, одни молча пошли раскидывать лен на землю, другие направились в автобус. За этим процессом наблюдало столичное телевидение и даже снимали.

В понедельник Владимира направили на поле, где он работал в субботу, — лен пришлось раскладывать назад. Но и тут в завершении работ не обошлось без казусов.

— Закончив, люди собрались идти к автобусам, но тут подбегает некая сотрудница и говорит, что кто-то из начальство приехал и надо создать видимость, что работаем. Кто-то начал повторно собирать лен, а потом опять разлаживать, другие стояли и смеялись над всем этим...

На такой абсурдной ноте и закончился для нашего читателя трехдневный турслет на уборку льна.