Юрий Хащеватский: Я знаю, что в «Хартии» мне всегда скажут правду 8.11.2017, 12:33

Юрий Хащеватский

Фото: charter97.org

«Хартия’97» была не только инициативой, но и интеллектуальным клубом.

10 ноября 1997 года был опубликован документ «Хартия’97», в котором говорилось, что белорусы «не намерены мириться с произволом, попранием законов, преступлениями против всего народа и отдельной личности, совершаемые властями, и готовы вместе бороться за свои права и свободы, за восстановление демократии и законности в стране».

Сайт Charter97.org продолжает публикацию интервью с людьми, которые 20 лет назад создавали «Хартию’97». Сегодня на наши вопросы отвечает известный режиссер-документалист Юрий Хащеватский:

- Вы стояли у истоков гражданской инициативы «Хартия’97». Помните, как все начиналось?

- Я вспоминаю тот день, когда меня в свой кабинет позвал Петр Марцев, там был Дмитрий Бондаренко, Николай Халезин. Они объяснили мне в чем затея и я c большим воодушевлением ее поддержал. Инициатива «Хартия’97» ставила перед собой благородные цели и задачи, благородные и сильные духом люди cтояли у истоков этого дела. Я горд и счастлив, что был одним из первых, кому предложили подписать этот документ.

- Под документом «Хартия’97» поставили свои подписи более 100 тысяч белорусов. Чем для них стала эта инициатива?

- «Хартия’97» стала инструментом и способом объединения белорусов. Превратилась в мощный центр притяжения, который соединял людей. готовых бороться с режимом Лукашенко. Подписать эту инициативу означало, что ты выступаешь против лжи и притворства, которые царят в Беларуси. Важную роль в этой инициативе сыграла преемственность. «Хартия’97» была создана по примеру чехословацкой «Хартии’77». Все это в купе заряжало огромным оптимизмом.

- А чем для вас лично стала «Хартия’97»?

- Очень многим. Расширился круг моих единомышленников, людей, по которым я мог «сверять часы» в политической жизни. Я понимал, что если мне нужен какой-то совет, что если мне нужно с кем-то поговорить, если мне нужна была поддержка - я всегда ее найду в людях «Хартии».

Приведу вам простой пример: когда я собирался ехать в Москву на интервью ко Льву Новоженову, я понимал, что возникнут политические вопросы. Перед поездкой я позвонил Андрею Санникову, который прекрасно ориентировался в политической повестке дня. Мы разговаривали, он просвещал меня несколько часов. Если мне нужна была консультация в вопросах экономики - я мог обратиться к Петру Марцеву.

«Хартия’97» была не только инициативой, но и интеллектуальным клубом. Если мне нужен был совет - я всегда обращался к этим людям, знал, что они скажут мне правду, не будут льстить, всегда выскажут свои критические замечания. Это очень важно.