Тадеуш Гавин: У нас с «Хартией’97» общие цели 8.11.2017, 14:54

Тадеуш Гавин

Почему белорусские поляки поддержали создание инициативы «Хартия’97»?

В ноябре исполняется 20 лет с момента провозглашения гражданской инициативы «Хартия’97». 10 ноября 1997 года был опубликован документ, который стал отправной точкой в истории инициативы. Первыми под этим текстом поставили подписи 100 самых известных в стране политиков, общественных и культурных деятелей, журналистов. Позднее документ подписали более 100 000 граждан Беларуси.

Сайт Charter97.org продолжает публикацию интервью с людьми, которые 20 лет назад создавали «Хартию’97». На наши вопросы ответил советник председателя Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва по межнациональным отношениям, бывший председатель Союза поляков в Беларуси Тадеуш Гавин:

- Вы одним из первых подписали текст гражданской инициативы «Хартия’97». Почему вы посчитали этот документ таким важным?

- Действительно, я был одним из первых, кто подписал этот документ. Меня привлекли цели и задачи, которые ставит перед собой гражданская инициатива «Хартия’97», люди, создававшие ее.

«Хартия’97» может гордиться 20-ю годами хорошей работы на благо свободной Беларуси.

- На тот момент вы являлись председателем Союза поляков в Беларуси. Вы посчитали, что ценности и идеалы «Хартии’97» пересекаются с интересами польской диаспоры в Беларуси?

- Совершенно верно. Те цели, которые ставил перед собой наш Cоюз, нашли отклик в «Хартии’97». Подписывая этот документ я был уверен, что инициатива будет поддерживать требования, которые выдвигал Союза поляков в Беларуси. А в то время (как и в данный момент), права и свободы поляков Беларуси всячески ущемлялись.

Все началось в 1995 года году, когда власти начали искоренять всякую инициативу и инакомыслие. Начались различные препятствия в развитии польскоязычного образования. Были постоянные попытки помешать культурной деятельности Союза, на каждом шагу создавались препятствия и козни.

Я абсолютно уверен, что если бы «Хартия’97» достигла своих целей в полном размере, то польская диаспора в Беларуси не столкнулась с такими проблемами, c которыми вынуждена иметь дело сейчас. «Хартия’97» боролась и борется за демократию, ставит во главу угла права человека и права национальных меньшинств.