Алесь Марочкин: Cила «Хартии’97» - в ее мобильности 8.11.2017, 16:19

Алесь Марочкин

Фото: charter97.org

«Хартия’97» объединила ярких и инициативных людей.

10 ноября 1997 года был опубликован документ «Хартия’97». Cоздатели инициативы призвали белорусский народ к борьбе за свои права и свободы, за восстановление демократии и законности в стране.

Документ подписали более ста известных белорусских общественных деятелей, политиков, журналистов, деятелей культуры, среди них был и известный белорусский художник, один из основателей объединения «Погоня» Алесь Марочкин.

Сайт Charter97.org продолжает публикацию интервью с людьми, которые 20 лет назад создавали «Хартию’97» и спросил у Алеся Марочкина, как все начиналось:

- Время летит очень быстро. Конечно же, я помню 1997-й год, то время, когда мы создавали эту инициативу. Очень много надежд было связанно с нашим начинанием. Свои подписи под документом поставили сотни известных белорусов: Василь Быков, Геннадий Буравкин, Рыгор Барадулин. Мы отчетливо понимали важность этого события.

И вот, знаете, многие инициативы, радиостанции, информационные ресурсы, перестают существовать, но «Хартия’97» продолжает свою борьбу. Можно сказать, что наши надежды и ожидания оправдались.

- Вы сказали, что «Хартия’97» продолжает свою борьбу. На ваш взгляд, в чем секрет ее долголетия?

- Я как художник заметил одну интересную вещь: корабли не должны плыть под разными ветрами. Должна быть тенденция. Будут несогласные, будут критики, но «Хартия’97» твердо стоит на фундаменте демократических и европейских ценностей.

Хотелось бы пожелать всем вашим читателям, всему вашему коллективу, который пережил много гонений и репрессий. Тут хочется вспомнить и то, что пришлось пережить главному редактору сайта Наталье Радиной, пожелать сил в нашей нелегкой борьбе за свободную Беларусь. Хотелось бы пожелать здоровья и успехов Андрею Санникову. Хочется вспомнить и Дмитрия Бондаренко, когда я слышу имя этого человека, то я сразу же вспоминаю защиту Куропат в 2001 году, когда мужественные люди ложились под трактора в этом святом для белорусов месте.

Вы знаете, сила «Хартии’97» - в ее мобильности. Она объединила ярких и инициативных людей, которые быстро реагируют на все, что происходит в Беларуси и мире. Каждое утро я начинаю с «Хартии’97», «Белорусского партизана», «Нашей Нiвы» и «Радыё Свабода». Поздравляю нас всех с этой знаковой датой.