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«Владимир Путин, срок твой позади»: Россияне читают бунтарское стихотворение

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  • 9.11.2017, 8:11
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Поэт-любитель в центре Москвы предложил Путину «тихонько встать и просто уйти».

В интернете появилось видео, на котором поэт-любитель в центре Москвы зачитывает стих с обвинениями в адрес президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщило «Радио Свобода».

«Встретили на Пушкинской площади поэтов. Предлагаем на суд стих, посвященный Владимиру Путину», – написали там.

На видео мужчина, стоя на Пушкинской площади в самом центре Москвы, в стихотворной форме обвинил Путина в коррупции и создании условий для начала гражданской войны в России.

«Владимир Путин, срок твой позади,

И путь развития уже не актуальный.

Тихонько встань и просто уходи», - обратился к Путину поэт.

«Володь, уйди, прошу: не доводи

Россию нашу до войны гражданской», - закончил он.


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