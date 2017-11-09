«Владимир Путин, срок твой позади»: Россияне читают бунтарское стихотворение

«Владимир Путин, срок твой позади»: Россияне читают бунтарское стихотворение2
- 9.11.2017, 8:11
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Поэт-любитель в центре Москвы предложил Путину «тихонько встать и просто уйти».
В интернете появилось видео, на котором поэт-любитель в центре Москвы зачитывает стих с обвинениями в адрес президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщило «Радио Свобода».
«Встретили на Пушкинской площади поэтов. Предлагаем на суд стих, посвященный Владимиру Путину», – написали там.
На видео мужчина, стоя на Пушкинской площади в самом центре Москвы, в стихотворной форме обвинил Путина в коррупции и создании условий для начала гражданской войны в России.
«Владимир Путин, срок твой позади,
И путь развития уже не актуальный.
Тихонько встань и просто уходи», - обратился к Путину поэт.
«Володь, уйди, прошу: не доводи
Россию нашу до войны гражданской», - закончил он.