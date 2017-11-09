Евгений Афнагель: «Хартия'97» - мотор оппозиции 9.11.2017, 12:30

Евгений Афнагель

Честные журналисты всегда играли решающую роль в революционных переменах.

10 ноября белорусской гражданской инициативе «Хартия'97» исполняется 20 лет. О ее роли в истории Беларуси Charter97.org рассказал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь»Евгений Афнагель.

- В 1997 году, когда была создана гражданская инициатива «Хартия'97», вы уже были активным участником Сопротивления. Как вы восприняли появление этой инициативы?

- Это были годы массовых протестов. Тогда на акции выходили десятки тысяч людей, демонстрации проходили в центре города, их участники неоднократно давали отпор провокациям милиции. Но к осени 1997 года стало понятно, что протесты идут на спад. Сторонники оппозиции видели, что лидеры партий часто не могли договориться между собой, были разногласия по поводу целей и методов деятельности.

Я помню, что главной темой разговоров и споров между активистами разных организаций тогда было отсутствие единства среди оппозиции и критика партийного руководства. Многие думали над тем, как объединить сторонников перемен.

Именно тогда в ведущих независимых СМИ был опубликован текст декларации «Хартии'97». Среди первой сотни подписавших ее были известные и авторитетные в обществе люди — журналисты, писатели, политики, музыканты, философы. Была сформулирована и озвучена четкая и понятная цель дальнейшей борьбы — свободная европейская Беларусь. А потом, несмотря на противодействие властей, за короткий срок под текстом декларации были собраны более ста тысяч подписей. Это давало уверенность в том, что у нас все получится. «Хартия'97» стала символом единства и силы оппозиции.

- Какое влияние, на ваш взглял, «Хартия» оказала на политические процессы в стране?

- Тогда, в конце 90-ых — решающее. Это показали акции и кампании того времени. Альтернативные президентские выборы в 1999 году, сильно напугавшие власть. «Марши Свободы», на которые выходили десятки тысяч участников. Кампания бойкота «выборов» в палатку в 2000 году, успех которой признали даже официальные СМИ. Без «Хартии'97» этого всего не было бы.

Лидеры инициативы всегда предлагали новые креативные идеи в организации протестов, которых так не хватало оппозиции. «Хартия'97», оставаясь в тени, была своеобразным мотором протестов, который заставлял «крутиться» и расти другие организации и их лидеров.

- Сегодня бренд «Хартии'97»больше связан с одноименным сайтом.

- Charter97.org сегодня основной источник оперативной и правдивой информации о происходящем в стране. К сожалению, многие СМИ, в том числе и те, которые причисляют себя к независимым, не пишут о многих процессах, идущих в обществе, боятся критиковать власть, а часто просто подыгрывают ей. Charter97.org остается примером честности и моральности. Это ценят читатели сайта, которым часто очень сложно найти объективную информацию о том, что происходит в стране.

Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить редакцию сайта за освещение протестов, всколыхнувших Беларусь в этом году. В том числе и благодаря вашей работе этой весной мы все увидели, какое огромное количество людей ненавидит режим. Честные журналисты всегда играли решающую роль в революционных переменах в тоталитарных странах. Уверен, что так будет и в Беларуси.