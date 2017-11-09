Людмила Грязнова: Была надежда на быстрое изменение ситуации в стране 1 9.11.2017, 14:30

1,570

Людмила Грязнова

«Хартия’97» стала центром, который объединил различные оппозиционные силы.

В ноябре исполняется 20 лет с момента провозглашения гражданской инициативы «Хартия’97». 10 ноября 1997 года был опубликован документ, который подписали более ста известных белорусских общественных деятелей, политиков, журналистов, региональных лидеров. Белорусы поддержали инициативу, под документом поставили свои подписи более 100 тысяч человек.

Сайт Charter97.org продолжает публикацию интервью с людьми, которые стояли у истоков гражданской инициативы. Сегодня на наши вопросы ответила депутат Верховного Совета Беларуси 13-го созыва, кандидат экономических наук, руководитель организации «Правозащитный альянс» Людмила Грязнова.

- Людмила Николаевна, в 1996 году в Беларуси произошел госпереворот. Вы остались верны легитимному Верховному Совету 13-го созыва. Почему вы ушли в оппозицию? Наверняка, вам предлагали, как другим депутатам, теплое место в карманной «палатке».

- В то время у нас была надежда на быстрое изменение ситуации, но смотря с позиции сегодняшнего дня, скорее всего, это были неоправданные надежды на перелом. Это были в некотором смысле иллюзии. Но то, что произошло, то произошло, историю повернуть нельзя. Сегодня можно лишь сделать коррекцию и по-другому оценить ситуацию.

Крайне радикальные, романтические устремления не всегда служат самым верным ориентиром, не всегда помогают обеспечить плавный, эволюционный, демократический, а самое главное - независимый курс развития страны.

- Почему в 1997 году вы решили присоединиться к инициативе «Хартия’97»?

- Во-первых, было предложение со стороны Андрея Санникова, которого я знала ранее и считала, что он достаточно подготовленный человек, со знанием внешней политики, настоящий профессионал.

Во-вторых, вокруг инициативы начали собираться неординарные, интересные личности.

Третьим поводом была надежда на быстрые перемены, на возвращение страны в русло демократических перемен.

- В чем, на ваш взгляд, было влияние «Хартии’97»? Вы долгое время работали в этой инициативе, выходили на акции протеста, вели мониторинг нарушений прав человека, активно выступали на международной арене от лица «Хартии’97».

- «Хартия’97» была центром, который объединял различные оппозиционные силы, в этом заключалась ее наибольшая ценность. Это сыграло большую роль в условиях растерянности и разобщенности оппозиции.

Второй аспект - «Хартия’97» удачно проводила массовые акции. Ее технологии проведения массовых мероприятий были наиболее продвинутыми, и это позволяло широко заявить о данной инициативе внутри страны и за рубежом.

Третий аспект - внешнеполитический, «Хартия’97» выгодно себя позиционировала на международной арене, мы могли предложить интересных людей, которые могли четко формулировать и достойно выступать на различных международных площадках.