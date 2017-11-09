Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности 3 9.11.2017, 16:13

1,417

Павел Жук

Мы хотели поднять народ.

В ноябре исполняется 20 лет с момента провозглашения гражданской инициативы «Хартия’97». 10 ноября 1997 года был опубликован документ, который стал отправной точкой в истории инициативы. Первыми под этим текстом поставили подписи 100 самых известных в стране политиков, общественных и культурных деятелей, журналистов. Позднее документ подписали более 100 000 граждан Беларуси.

Сайт Charter97.org продолжает публикацию интервью с людьми, которые 20 лет назад создавали «Хартию’97». На наши вопросы ответил издатель известных белорусских независимых газет «Свабода», «Навіны», «Наша Свабода» и «Время», директор телевидения «8 канал» Павел Жук.

- Если чехословацкая «Хартия'77» выступила в поддержку арестованных музыкантов, то движущей силой белорусской «Хартии'97» являлось журналистское сообщество. Почему вы, издатель крупных независимых газет, присоединились к инициативе?

- Я с самого начала дружил с создателями инициативы Андреем Санниковым и Дмитрием Бондаренко. Момент, когда все начиналось, я хорошо помню, потому что все это происходило в редакции «Белорусской деловой газеты» Петра Марцева, в оргкомитет «Хартии» входило много приличных людей.

Кстати, 19 ноября 1997 года закрыли газету «Свабода». Получается, что исполняется 20 лет, как образовалась «Хартия’97» и закрыли «Свабоду».

Нам надо было что-то делать, отставать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности.

В независимых газетах мы каждый день публиковали число людей, которые подписывались под инициативой «Хартия’97». Придумали делать это в виде счетчика. Когда люди подписывались под инициативой, то добавлялась новая цифра в этот счетчик. Я помню, что в свое время число подписантов «Хартии» достигло более 100 тысяч.

Счетчик публиковался во многих газетах, например, «Белорусской деловой газете», «Народной воле». В то время пиар был первой задачей, нужно было, чтобы люди обратили внимание на инициативу. Но белорусы не только подписывались под документом, некоторые приносили и трудом заработанную копейку, потому что верили, что можно сделать что-то достойное и хотели, чтобы «Хартия’97» развивалась и приносила результат. Так и получилось.

Гражданская инициатива «Хартия’97» была создана для того, чтобы поднять народ. Призвать их бороться за идеалы. Тогда было видно, что Белорусский Народный Фронт или новообразованная Объединенная гражданская партия не могут в одиночку повести за собой людей. Белорусы в это не верили. Вот тогда и появилась идея создать «Хартию’97».

- А чем «Хартия» отличалась от БНФ и ОГП?

- На самом деле, это был очень серьезный взлет мысли, идеи, желаний. Люди поверили, потянулись к этой инициативе, поддержали ее, а не просто поставили галочку.

«Хартия’97» всегда стояла на острие политических событий, пробовала двигать в одном направлении демократические структуры, объединять людей для совместной борьбы.

Люди, которые входили и входят в эту организацию, сыграли важную роль в политических событиях, которые происходили последние 20 лет в нашей стране. Продукты «Хартии’97» - это и акции, и марши, и пикеты, и газеты, и листовки, и молодежное движение «Зубр», и Народный университет, и попытка объединить оппозицию. А может, главным результатом является одноименный сайт Charter97.org. Я еще многое могу рассказать о деятельности «Хартии», но даже сейчас об этом говорить опасно.

Само по себе возникновение гражданской инициативы «Хартия’97» положительно повлияло на течение событий в стране. Цель у нас у всех одна - это независимая демократическая Беларусь. Надо находить соратников и расширять свою деятельность. Также нужно понимать, что у нас в стране происходит, насколько мы зависим от мира, от соседей и так далее.

- А в чем секрет успешности сайта Charter97.org, на ваш профессиональный взгляд?

- Дело в том, что Charter97.org делают люди, которые отличаются от других. В принципе, любая пресса и источник информации — это люди, которые этот продукт выпускают. Редактор сайта «Хартии» Наталья Радина очень отличается от Павла Якубовича и даже от Иосифа Середича.

На мой взгляд, важно то, в каком направлении движется и чего хочет достичь СМИ. Если оно хочет донести до людей идеалы, которые не гаснут, которые зовут к добру и справедливости, то это одно. А есть ведь другие СМИ, которые делают совсем наоборот, например, «Совбелия».

Я считаю, что Charter97.org - это очень позитивное явление. Хотя та же самая «Народная воля» тоже хочет чего-то добиться, но аудитория у нее поменьше. Они пробуют что-то сделать, но у «Хартии» процент охвата все-таки больший.

Сайт пытается показать народу, в какой стране он живет и каким образом можно вырваться из этой ситуации. Любое средство информации — это образование, наставление мозгов людей в каком-то направлении. Поэтому важно, чтобы СМИ работало на пользу страны и людей.