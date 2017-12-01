Названы 10 бюджетных направлений для зимнего отдыха белорусов 4 1.12.2017, 10:59

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Лучшие варианты того, как провести зимние каникулы.

Как провести зимние каникулы? Наведаться в резиденцию Санты, покататься на лыжах в Карпатах, заценить сюрреалистичную природу зимней Балтики и искупаться в теплых купальнях Будапешта посреди зимы.

Издание 34travel.me составилo подборку из 10 увлекательных вариантов.

Финляндия

Летом в Финляндии все равно холодно, поэтому чтобы полнее ощутить дух этой страны, отправляться туда лучше в соответствующий сезон. Ходи на лыжах по скрипучему снегу, покатайся на коньках, замерзнув, погрейся в знаменитой финской сауне, а если повезет – сможешь увидеть северное сияние. Отдельным пунктом к посещению должна стать резиденция Санта-Клауса в Лапландии. Правда, как раз в это время у Санты наплыв гостей – в праздники в деревню летают чуть ли не чартерами. Традиционную скандинавскую дороговизну можно компенсировать дешевыми билетами – подбирай лучшие варианты у Airbaltic.

Вильнюс - Хельсинки | Air Baltic, € 136

Германия

Германия – это, конечно, не только Берлин. И если ты всегда жалеешь своего летнего отпуска на посещение этой страны, используй зимние каникулы, чтобы отправиться по одному из направлений, куда неизменно летают лоукосты. Бремен – небольшой, но прогрессивный и до мелочей продуманный город, в котором жизнь кипит круглосуточно благодаря студенческой тусовке, блошиным рынкам и культурным центрам. Во Франкфурте сможешь окунуться в деловую атмосферу настоящей финансовой столицы, а в Кельне – напротив, почувствовать дух старой Германии с ее готической архитектурой, пивом и шоколадом. А если не будешь тормозить с билетами, то еще застанешь рождественские ярмарки в одном из сказочных немецких замков.

Вильнюс – Бремен | Ryanair, от € 35 в одну сторону, от € 50 туда-обратно

Вильнюс – Франкфурт | Ryanair, от € 33 в одну сторону, от € 46 туда-обратно

Вильнюс – Кельн | Ryanair, от € 15 в одну сторону, от € 30 туда-обратно

Италия

Зимой в Венеции наконец спадает поток туристов, так что это отличное время, чтобы побродить по древним улицам более-менее свободно, разобраться в испещренной каналами паутине города, отыскать произведения искусства знаменитых венецианцев и попасть хотя бы в несколько из сотни восхитительных соборов. Уважительно относись к городу и соблюдай его правила, иначе рискуешь заработать внушительный штраф.

Варшава – Рим | Январь – февраль , Ryanair, € 56

Вильнюс – Милан | февраль, Wizz Air, € 30

Румыния

Румыния все еще остается не самым исследованным направлением Восточной Европы, и напрасно! В Бухаресте обнаружишь современный европейский город, «восточный Париж», только гораздо дешевле. А в Трансильвании – горы, где можно достаточно бюджетно покататься на лыжах, огромные замки и крепости и идеально сохранившуюся архитектуру времен Габсбургов в небольших уютных городах. Местные по-балкански расслаблены, приветливы и любят повеселиться, так что ты без труда станешь участником какого-нибудь массового гуляния.

Варшава-Бухарест | Wizz Air, € 42

Литва

Куршская коса с ее сплошной полосой песчаных белых дюн и подмерзшим морем зимой выглядит еще более сюрреалистично, а цены на жилье в Ниде падают чуть ли не в два раза. Отправившись на прогулку в лес, ты без труда повстречаешь зайца, лису или даже косулю. Если планируешь поездку на середину февраля – зацепи европейский тур модных King Krule или Ghostpoet в Вильнюсе. Если поездка на косу кажется тебе слишком дальней, а на зимнюю Балтику все равно хочется, то 24 километра песчаного пляжа ждут тебя в тихой и уютной латвийской Юрмале.

Минск-Вильнюс | БЖД, € 27 | Купить билеты

Чеxия

В Прагу многие отправляются на Новый год, но подожди немного и устрой романтическую поездку со своей «половинкой» на 14 февраля, чтобы вместе побродить по узким старинным улочкам, выпить горячего вина или медовухи, подняться на один из холмов и рассмотреть все детали города сквозь прозрачный зимний воздух.

Варшава -Прага | Flixbus €27

Турция

В Стамбуле – бывшей столице Римской, Византийской, Латинской и Османской империй – должен побывать каждый хотя бы раз в жизни. Город, возникший на пересечении европейской и азиатской цивилизаций, хранит в себе память об этих великих эпохах. Чтобы согреться и восстановиться после длительных прогулок среди мечетей и дворцов, отправляйся в традиционную турецкую баню – хаммам, – а стакан свежевыжатого гранатового сока придаст заряд бодрости и сил.

Киев-Стамбул | € 137

Венгрия

Сочетание имперской строгости и балканского раздолбайства найдешь в Будапеште. Изучи холмистую, раскрепощенную, коттеджную Буду и бессонный, торговый, помпезный Пешт, заверши вечер в районе руинных баров, а на следующий день отправляйся в легендарные купальни – в конце концов, где еще купаться зимой?

Варшава – Будапешт | Wizz Air, € 53

Дания

Один из самых счастливых европейских городов, Копенгаген однозначно поднимет настроение и тебе. Хотя здесь в замке живет самая настоящая королева, музеи современного искусства, блошиные рынки и бесконечные тусовки уводят его далеко за рамки представления о городе из сказок Андерсена. Обязательно покатайся на ультрасовременном метро и зацепи хипового настроения в коммуне Христиании.

Киев-Копенгаген | Wizz Air, €64

Украина

Уверены, Киев, Львов и Одесса не нуждаются в наших рекомендациях. Если ты уже не раз бывал (-а) в знаменитых украинских городах, самое время внести в свой список для посещения Харьков, Днепр, Чернигов или Тернополь. Но если все-таки выберешь западные регионы, не упусти возможность взглянуть на Карпаты и покататься на лыжах на одном из курортов.

Минск-Буковель | Ecolines €60