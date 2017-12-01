Путин превратился из медведя в белку 5 Игорь Сутягин

1.12.2017, 15:07

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А вы говорите – «непредсказуемый глава Кремля всех переиграл»…

Российский президент – и вся его команда – становятся удручающе предсказуемыми. Судите сами: Вашингтон со скрипом принял-таки решение начать поставки боевого оружия в Грузию, Совет национальной безопасности США порекомендовал Трампу начать такие поставки и в Украину. Путин в ответ потребовал от промышленных предприятий (всех, вне зависимости от формы собственности и характера производства) быть готовыми кардинально увеличить выпуск продукции военного назначения. «Быть готовыми» здесь – ключевые слова.

Логику кремлевских мечтателей понять нетрудно. Вооружаете несдавшихся нам наших соседей, которых мы хотели бы подчинить своей воле? Значит, не отступаете перед нашим напором, а повышаете градус конфронтации. Тогда мы постараемся напугать вас еще сильнее как бы «военной мобилизацией» России. Раздавленный мощью этой мобилизации Запад ужаснется решимости русских биться до конца, взвесит свою неготовность пожертвовать комфортом и социальными программами – и уступит Кремлю, отдав ему полцарства и карету впридачу. Где лежат границы причитающейся половины царства и чем должна быть нагружена карета, Кремль, по замыслу стратегов со Старой площади, будет определять сам, «западники» должны только кошельки покорно доставать.

Именно такого поведения от «коллективного Путина» и ожидают в США и в европейских столицах. Запад не торопится поскорее впрыгнуть в гонку вооружений, чтобы выбрасывать новые ресурсы на вооружения. Но в том, что ответ на еще не начавшиеся поставки оружия в Грузию (и, в перспективе, в Украину) будет именно таким (военно-истерическим), мало кто сомневался. В итоге путинское заявление лишь подтвердило крепнущее мнение о том, что Россия способна разговаривать только на одном языке – языке силы – и единственно его и понимает, так что дальше разводить дипломатические турусы бесполезно. При этом нарастающее на Западе раздражение от неспособности Москвы к конструктивным шагам все больше укрепляет настроения, смысл которых сводится к тому, чтобы приложить шантажистов лицом об стол и завершить тем самым их попытки мешать нормальным людям нормально жить.

Прикладывать об стол посредством грубой физической (то бишь голой военной) силы – неэлегантный метод, применяются другие меры. Все они объединены одним общим планируемым результатом, который еще два с половиной года тому назад сам же Путин прозорливо описал формулой «вырвать у мишки клыки и когти». Иными словами, хулиганское поведение Кремля, почему-то рассматриваемое в Москве как признак геополитического величия, сильно раздражает Запад.

Ну, ядерное оружие у России не отберешь, но к нему кремлевские и сами не прибегнут, так что можно сконцентрироваться на более актуальных вопросах: подорвать способность Москвы хулиганить в неядерной сфере. Для этого надо а) максимально затруднить выпуск российской промышленностью опасных игрушек для хулиганства; б) существенно ослабить экономическую мощь «мишки» вообще. Запреты на предоставление финансовой и технологической помощи российским производителям вооружений («санкции») являются методом решения первой части этой задачи. Подрывом российской экономической мощи с прошлой среды, когда была поставлена задача перевода промышленности России на военные рельсы, занимается в интересах Запада непосредственно Владимир Владимирович Путин.

Действительно, современное оружие и военная техника – вещи дорогие, для их массового производства нужны порядочные деньги. Берет российская военная промышленность деньги на выпуск этих игрушек из тумбочки, куда складывает их гражданская промышленность. Нужно учитывать, что экспорт оружия (хотя и называются грандиозные контрактные суммы) денег приносит совсем не так много, потому что Россия «проторговывается», зачастую поставляя свою военную технику таким потребителям, которые расплачиваются, к примеру, пальмовым маслом, либо же просто списывая покупателям долги за поставленное оружие. Обобщенный уровень эффективности использования средств «оборонкой» характеризуется коэффициентом мультипликативности, упрощенно – какую сумму получает экономика на выходе при вложении одного рубля в данный сектор промышленности. Мультипликатор российского оборонпрома – 0,22, то есть вложение рубля в оборонку приводит к тому, что 78 копеек вы больше уже никогда не увидите. А вот строительство дорог и развитие транспорта, например, на каждый рубль инвестиций дает на выходе 1,68 рубля.

Следовательно, если вам необходимо обескровить экономику России, то подтолкнуть Кремль к расширению производства оружия – почти самая подходящая тактика. «Почти» потому, что еще более эффективно экономику разрушает создание мобилизационных мощностей по производству оружия, которые потом в производстве не используются, а держатся в законсервированном состоянии, в положении «будьте готовы начать выпуск», если пользоваться языком президентского распоряжения.

Прибыль российских производителей в нынешнем году упала на 8,5 процента в среднем, в некоторых отраслях – на 30–40 процентов. Кошелек усыхает, а инвестиции нужны хотя бы для того, чтобы поддерживать удовлетворительный технический уровень промышленности. Успешных предприятий в стране всего около 13–15 процентов, 16-18 процентов всех предприятий России убыточны и неэффективны, так как работают на старом оборудовании и не способны производить конкурентоспособную продукцию. А средств на модернизацию нет, потому что их приказано закопать в простаивающие линии по выпуску чего-то военного, которые ничего не выпускают.

Мультипликатор подобного рода вложений становится не просто равным нулю, но даже уходит в область отрицательных величин, потому что отбирает деньги у производств, которые хоть какие-нибудь копейки в экономику все же возвращают. Общий объем экономики («мощь мишки», часть «б» двуединой задачи) в результате съеживается. Для пущего эффекта эту разрушительную тактику велено распространить на максимально широкий круг пока еще гражданских производителей.

А означать это может то, что Запад просчитал логику поведения Москвы, предсказал ее действия на несколько ходов вперед и начинает незначительными по размаху действиями подталкивать Кремль к превращению путинской России из медведя в безобидную в целом белку. А вы говорите – «непредсказуемый Путин всех переиграл»…

Игорь Сутягин, «Радио Свобода»