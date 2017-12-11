Бунт автомобилистов: Половина водителей бойкотирует дорожный налог 22 11.12.2017, 8:08

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Автомобилисты стали лидерами стихийной кампании неповиновения.

В последние годы все больше белорусских автомобилистов отказываются от прохождения гостехосмотра: платить дорожный налог до сих пор намного дороже, чем штрафы за отсутствие техосмотра.

1,2 миллиона автомобилей — а это почти половина от общего количества зарегистрированных в Беларуси — вовремя не прошли техосмотр. Такие данные привел в эфире программы «Главный эфир» на БТ заместитель начальника УП «Белтехосмотр» Владимир Пиульский. Велика также доля тех, кто не проходит диагностику и не получает допуск к движению с первого раза: и половина из них — по причине неисправностей тормозной системы.

Речь в программе шла об аварии в Минске 2 декабря, когда на оживленном участке проспекта Победителей, возле торгового центра «Замок», в группу пешеходов, которые шли на зеленый, въехал грузовой автомобиль ЗИЛ. 11-летняя девочка погибла на месте, четыре человека попали в больницу. По словам водителя, у грузовика отказали тормоза. Позже стало известно, что «ЗиЛ» с 2015 года не проходил гостехосмотр.

Напомним, белорусы вот уже три года уплачивают госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Она рассчитывается исходя из массы автомобиля и не зависит от года выпуска или марки авто и уплачивается до прохождения техосмотра в полном объеме. В связи с этим многие автомобилисты стали игнорировать техосмотр.

Недавно депутаты высказались за изменение механизма взимания госпошлины на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.