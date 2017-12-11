СБУ: Московского патриарха в 1945 году избирали агенты КГБ 2 11.12.2017, 9:41

1,386

Фото с сайта thebestartt.com

Украинская спецслужба рассекретила документы о создании Московской патриархии.

Поместный собор Русской православной церкви, на котором в 1945 году был избран московский патриарх, проходил под контролем народного комиссариата государственной безопасности — предшественника КГБ СССР. Об этом говорят архивные документы бывшего управления КГБ Украины, с которых Служба безопасности Украины сняла гриф секретности. Часть документов в виде фотокопий публикуются и обсуждаются в социальных сетях.

Из рассекреченных документов следует, что НКГБ СССР и его подразделения в союзных и автономных республиках, краях и областях занимались подбором кандидатов для участия в Соборе из числа духовенства и мирян. С этой целью требовалось наметить «лиц, имеющих религиозный авторитет среди духовенства и верующих и в то же время проверенных на агентурной или патриотической работе».

«Важно обеспечить, чтобы в числе намеченных кандидатов преобладали агенты НКГБ, способные провести на Соборе нужную нам линию», — говорится в письме, направленном в сентябре 1944 года на места за подписью начальника 2-го управления НКГБ СССР Федотова и руководителя пятого отдела 2-го управления Карпова.

Поместный собор, прошедший зимой 1945 года, принял положение об управлении Русской православной церковью и открытым голосованием избрал патриархом Московским и всея Руси митрополита Ленинградского Алексия (Симанского). Кроме того, Собор утвердил собственно название Русской православной церкви.

Ранее, в ноябре, обострилась конфликтная ситуация между РПЦ и руководством неканонической Украинской православной церковью Киевского патриархата во главе с патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом. Последний направил письмо московскому патриарху Кириллу и епископату Русской православной церкви, в котором изъявил надежду на взаимное примирение. При этом он опроверг трактовку ряда иерархов, поспешивших приписать Филарету желание покаяться и преодолеть раскол.