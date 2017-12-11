Ирина Халип награждена орденом имени Андрея Сахарова «За мужество» 13 11.12.2017, 18:26

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Ирина Халип

Жюри конкурса «За журналистику как поступок» наградило орденом имени Андрея Сахарова «За мужество» журналистов шести стран.

Награждены журналисты из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, подвергшиеся преследованиям со стороны властей за их гражданскую позицию.

В числе награжденных - обозреватели российской «Новой газеты» Ольга Романова и Юлия Латынина, а также собкор издания в Беларуси и автор Charter97.org Ирина Халип.

Орденом «За мужество» также награждены Олег Кашин, Алексей Кунгуров, Олег Сенцов, Борис Стомахин, Вадим Тюменцев, Александр Соколов, Дарья Полюдова и другие.

Присуждена посмертно эта награда пятерым убитым сотрудникам «Новой газеты» — Анне Политковской, Юрию Щекочихину, Игорю Домникову, Наталье Эстемировой, Анастасии Бабуровой.

Премия имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» присуждается журналистам за материалы, которые становятся продолжением жизненной позиции авторов, последовательно воплощаемой в работе на высоком профессиональном уровне, и отстаивают те ценности, которые отстаивал Андрей Сахаров.

Учредитель премии — правозащитник и предприниматель Пётр (Питер) Винс. Бессменный председатель жюри — Алексей Симонов. В жюри входят известные журналисты, правозащитники, социологи России, ряд зарубежных журналистов (Испания, Австрия, США).