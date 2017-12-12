IT в стране пещерной экономики 21 Николай Галко

12.12.2017, 9:08

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Во Дворце Независимости обсуждался проект декрета «О развитии цифровой экономики».

Во время совещания Лукашенко обратился к представителям IT-бизнеса, акцентировав внимание на том, что «Беларусь должна максимально использовать возможности по развитию цифровой экономики». А представители IT-бизнеса позже поделились своими ожиданиями. Например, Виктор Прокопеня, говоря об итогах совещания, сказал, что «очень либеральный» вариант декрета будет подписан до конца года. А директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский назвал ожидаемый декрет «революционным».

Прокопеня трижды написал «Ура!» в Сети. Не хочется смешивать деготь с медом, но невольно вспоминается библейская: «Прежде, нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Декрет еще не подписан, пока что пропаганда переключила тумблеры по запыливанию мозгов. «Всем по 500» провалено. А тут съезд ученых, завершается Год науки. Что остается, кроме того, что «превратим Беларусь в айтишную страну»?

Прокопеня, кстати, живет и работает в Лондоне. И британская королева не нуждается в проведении совещаний по злободневным вопросам экономики. Известный БРСМовец Янчевский зашелся от радости: ожидаемый декрет революционный!

Не спешите ли вы, господа, заходиться от радости? Не у нас ли на бумаге написаны версты хороших законов, одобренных манекенами по прозвищу «депутаты»? Многое резонное затоптано реализаторами тех законов, начиная от святых норм Конституции. А пропагандисты сразу взялись голосить, что мы уже опережаем многие премьер-страны в сфере цифровой экономики. Ага, в стране, где большая часть населения существует в сфере экономики, близкой к пещерной!

Высокое, плодотворное, эффективное творчество возможно только в среде реальной свободы. Ракетные двигатели клепали и в шарашках, за решеткой. Но в итоге склепанное интеллектуальными рабами чаще плюхается в океан, и никого не удивляет, что флагман постсоветского капиталистического большевизма Россия по многим прогрессивным технологиям отстала от мировых лидеров навсегда. Что уж говорить о нашей стране, где знаменами свободы избрано НКВДшное галифе и металлический истукан городового.

Николай Галко, Фейсбук