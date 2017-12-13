Трамп предоставил военную помощь Украине 6 13.12.2017, 7:36

4,919

Дональд Трамп

Президент США подписал военный бюджет, предусматривающий поставки летального оружия в Украину.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о полномочиях в области национальной обороны на 2018 год, бюджет которого равен $692 млрд. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Документ Трамп подписал в присутствии высокопоставленных военных.

Оборонный бюджет предусматривает, в частности, средства на борьбу с террористической организацией ИГИЛ и повышение на 2,4% зарплат американским военнослужащим.

Посольство Украины в США информирует в Facebook, что подписанный американским президентом документ предусматривает выделение Украине $300 млн для ее безопасности.

Отмечается, что закон "санкционирует предоставление... летальных вооружений оборонительного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины" в сферах безопасности и обороны.

"Включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления способности Воздушных и Военно-морских сил нашего государства", – говорится в сообщении.

Украина с начала военной агрессии РФ весной 2014 года ведет переговоры с США о поставках летального оружия. На данный момент Штаты снабжают Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогают в подготовке украинских военных.

20 ноября украинский посол в США Валерий Чалый подтвердил, что Совет национальной безопасности Соединенных Штатов поддерживает предоставление Украине летального оружия оборонного характера. Так он прокомментировал публикацию телеканала ABC, что Совет нацбезопасности рекомендовал президенту США Дональду Трампу выделить $47 млн на покупку Украиной вооружений.

25 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что украинская сторона согласовала списки вооружений, которые желает получить от США, и ожидает соответствующего политического решения.