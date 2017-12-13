Игорь Комлик: «Дело профсоюзов» все отчетливее превращается в политическое 13.12.2017, 8:39

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Игорь Комлик

Лидеры профсоюза РЭП бьются за безопасность своих активистов.

Следственный комитет продлил расследование дела в отношении лидера профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и главного бухгалтера Игоря Комлика. Уголовное дело возбуждено по статье об «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере». По словам Игоря Комлика, о продлении расследования ему сообщил следователь во время очередного допроса, однако письменного постановления о продлении расследования не показал, сообщает racyja.com.

«Дело это продлено до 2 февраля, потому что поставлен приказ что-то «найти». И поэтому следователи как бы выполняют свою «работу». Но можно говорить, что вопросы не всегда имеют отношение к тому, чтобы было связано с какими-то действиями, которые произошли в 2011 году. Поэтому возникают сомнения, насколько это уголовное дело, его надо скорее переводить в политическую плоскость», - рассказал Игорь Комлик журналистам

По словам Игоря Комлика, например, следователи требовали от него и Геннадия Федынича представить список членов профсоюза. Это не имеет никакого отношения к обвинениям в «уклонении от уплаты налогов в 2011 году». А зная, что информация об активистах профсоюза может привести к давлению и даже их увольнениям, руководители РЭПа отказались это сделать. «По-прежнему мы отрицаем свою вину и постоянно заявляем об этом», - подчеркнул Игорь Комлик.