Где белорусам провести рождественские каникулы за $150 3 13.12.2017, 18:15

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Выбор туров для тех, кто мечтает отпраздновать Новый год или Рождество за границей, довольно широк.

Intex-press выяснила, куда можно отправиться на рождественские или новогодние праздники, если в кармане всего 300 рублей.

Выбор туров для тех, кто мечтает отпраздновать Новый год или Рождество за границей, довольно широк. Стоило журналистам зайти в турагентство и заикнуться, что мечтают провести праздники не дома, тут же сыпался вал предложений: Вена, Финляндия, Турция, Индия. Но как только журналисты озвучивали свой бюджет, ситуация резко менялась.

Сотрудники некоторых турагентств замолкали и удивленно разглядывали. Одна сразу заявила:

– За эту сумму вы никуда не уедете. Этих денег мало. Сейчас туры в ту же Украину и Россию стоят больше.

Но в большинстве фирм сотрудницы быстро приходили в себя и начинали подыскивать подходящие туры. Оказалось, что даже на 300 рублей в расчете на одного человека можно устроить себе новогодние каникулы.

Нет визы – едем в Украину

Для тех, у кого нет шенгенской визы, путь один – соседняя Украина. Стоимость туров в Карпаты или во Львов варьируется в пределах 95–100 долларов плюс туристический сбор в размере 45–50 рублей.

Путешествие на автобусе рассчитано на пять дней с двумя ночными переездами. Дополнительно придется немного потратиться. Например, вход в термальный комплекс «Косунь» в Карпатах стоит 7 рублей, в такую же сумму обойдется дегустация молочных вин «Шардоне».

В одном из барановичских турагентств сообщили, что за 300 рублей можно было бы съездить в Санкт-Петербург. Но уже слишком поздно: на рождественские и новогодние праздники все места забронированы.

Кстати

При подборе тура обязательно уточняйте, что в него входит и за что придется платить дополнительно. Поинтересуйтесь также, откуда отправляется автобус с туристами (обычно из Минска) и не делает ли он остановку в Барановичах. В некоторых случаях удается договориться и сэкономить на поездке в Минск.

Рождественская Прага или путешествие на пароме

Выбор туров для тех, у кого есть виза, немного шире. На бюджет в 300 рублей турагентства предлагают Чехию и Польшу.

Один из самых популярных маршрутов – Прага. Цена – от 105 до 145 евро. Дополнительно – 45 рублей туристического сбора. Заезд к замку Вышеград, в Карловы Вары или Чешский Штернберг – также за дополнительную плату. Но заказывать такие поездки нужно заранее. Тура за 105 евро, который вместе с дополнительными расходами как раз «вписался» бы в мой бюджет, уже не было.

Предложили на выбор и три тура в Польшу. Цена варьировалась от 75 евро до 100 евро плюс 45–59 рублей туристического сбора.

Еще один тур, который практически стоит 300 рублей, – это Таллин – Стокгольм – Рига, с переправой на пароме по маршруту «Стокгольм – Рига». Проживание в четырехместной каюте В класса стоит от 120 евро (275 рублей), дополнительно нужно заплатить 45 рублей туристического сбора. Предложение, конечно, заманчивое. Но остаешься без завтрака и ужина, так как питание на пароме – за дополнительную плату. Только завтрак стоит 11,5 евро.

С Египтом подождите

По данным на 27–28 октября, за отдых в Египте в новогодние и рождественские праздники придется выложить минимум 750 долларов на одного человека. Но сотрудник одного из барановичских турагентств советует не сбрасывать Египет со счетов. По его словам, нередко ближе к новогодним праздникам на туры в эту страну появляются скидки и бонусы, и уехать к морю можно значительно дешевле.