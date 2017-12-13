Станислав Шушкевич: Этот съезд ученых к науке не имеет никакого отношения 17 13.12.2017, 18:37

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Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Нужно иметь интеллект Лукашенко, чтобы не понимать, что такое наука и каких денег она требует.

В Беларуси проходит II Съезд ученых. В нем принимают участие и чиновники высокого ранга. Первый глава независимой Беларуси, ученый-физик Станислав Шушкевич не считает данное событие важным для отечественной науки.

По мнению Станислава Шушкевича, все это больше похоже на партийно-хозяйственные собрания, которые проводились в советское время, передает «Радыё Рацыя».

- Зачем это нужно? Я себе не представляю, чтобы две с половиной тысячи людей собрать, и о чем можно говорить на таком съезде? Это же не научная конференция. Это партийно-хозяйственное собрание, как было в советское время. Такая пропагандистская акция, которая, по-моему, к науке не имеет никакого отношения. Там есть очень порядочные люди, очень достойные. А многих видел, которые к науке малое отношение имеют.

Руководство государства в лице Лукашенко отметило, что ученые не оправдывают те деньги, которые дает на науку государство. Станислав Шушкевич считает, что денег на науку в Беларуси выделяют явно недостаточно, и если бы государство действительно хотело развивать науку, были бы сокращены расходы на силовиков, прежде всего на службу охраны правителя, бюджет которой составляет огромную сумму.

- Если расходуется на охрану правителя 12,5 млн долларов в год, а на определенные научные проекты выделяются мелочи, то нужно иметь интеллект Лукашенко, чтобы не понимать, что такое наука и каких денег она требует. Так что на ненужные вещи у нас расходуется гораздо больше денег. Наука, я не думаю, что финансируется так, чтобы по-человечески развиваться.

Станислав Шушкевич отметил, что не считает проблемой переезд многих белорусских ученых за границу. При нынешних условиях многие ученые могут раскрыть свой потенциал только за рубежом.