Что принесет белорусам «Дед налог»? 11 14.12.2017, 8:46

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Экономист сделал прогноз на 2018 год.

Перед Новым годом власти всегда искусственно удерживают рост цен, курс рубля, а также накручивают зарплатную статистику.

Например, во вторник стало известно, что бобруйских рабочих заставляют брать отгулы за свой счет для достижении «показателей» среднемесячной зарплаты в декабре. При этом бобруйчане обязаны оставаться на своих рабочих местах и работать как ни в чем не бывало. Аналогичную информацию журналисты получили от сотрудников Белорусской железной дороги из Гомельской области.

Чем это может закончиться? Возможен ли сразу после Нового года резкий скачок цен, падение курса белорусского рубля, сокращение зарплат? Введут ли власти новые налоги, чтобы пополнить бюджет? На вопросы сайта Charter97.org ответил экономист Лев Марголин:

- Прокомментировать ситуацию с рабочими из Бобруйска можно очень просто. Я еще полгода назад говорил, что реально достичь средней зарплаты в тысячу рублей, при нынешнем состоянии экономики, невозможно. Но власти используют разного рода ухищрения, например, людей на бумаге переводят на неполный рабочий день, а на самом деле они работают полную смену.

И тогда, рабочие получают в месяц 400 рублей ($200), а в пересчете на полную занятость в отчете пишется 800 рублей. Когда людей отправляют в отпуск в декабре за свой счет, то в пересчете человеко-дней в этом месяце будет меньше, а заработная плата останется той же, что была в ноябре. К подобным ухищрениям можно приплюсовать и разовые премии, и сокращение рабочего времени - кто на что горазд.

То, что власти делают сейчас, это последний аккорд в симфонии этого года. Конечно, такие махинации не имеют ничего общего с реальным ростом заработной платы. А он, собственно, и не нужен руководству предприятий, он нужен только для отчета. Поэтому ничего удивительного не будет, если мы в конце декабря в официальной статистике увидим, что средняя зарплата составила 1000 рублей, а в январе она резко снизится.

- Что будет с доходами белорусов в следующем году после всех ухищрений правительства?

- Помните выражение «Есть маленькая ложь, большая ложь и статистика»? Наша статистика сейчас нацелена на обслуживание того, что озвучивает Лукашенко. И это происходит с разных сторон. Это и искусственный рост заработной платы, скрытая инфляция, рост цен якобы всего на 3-4%, хотя на самом деле каждый из нас ходит в магазин и видит настоящий темп роста цен.

Так вот, в результате за всем этим стоит сокращение реальной заработной платы, которую каждый из нас почувствует в следующем году. Вопрос, как это будет отражено в официальной статистике. Вполне возможно, что официальная статистика напишет, что этот год показал «рост» и в следующем году на бумаге мы будем «расти», но факт остается фактом. Когда в экономике игнорируют уже перезревшие реформы, никакого реального роста или улучшения дел, повышения зарплат быть не может.

- Можно ли сказать, что новый год начнется для белорусов с «холодного душа»?

- Я думаю, что следующий год начнется с роста цен и падения курса рубля. Но это будет происходить достаточно плавно. Сейчас Нацбанк старается не допускать одномоментного вбрасывания пустых больших денежных сумм в экономику. Я сейчас имею ввиду то, что называется включение печатного станка. Но постепенно это все-таки происходит.

Поэтому и цены будут расти в 2018 году и рубль будет падать. Думаю, процентов по 5 в квартал, но тут следует оговориться, что это только в случае, если ничего не произойдет с российским рублем. Потому что у белорусского рубля есть два основополагающих фактора, которые влияют на его курс. Это внутренняя ситуация в экономике, которая будет постепенно ухудшаться, и ситуация на российском рынке.

И вот если российский рубль рухнет, о чем уже говорят экономисты, то за ним последует и белорусский.

- Могут ли быть введены новые налоги? Вот-вот должен быть подписан декрет о «тунеядцах», планируются новые поборы с автомобилистов.

- Я думаю, что каких-то серьезных изменений в налоговой системе не будет, потому что это добьет нашу экономику. Но вместе с тем, относительно населения вполне могут быть ведены новые поборы, хотя государству финансово они не помогут. Потому что с финансовой точки зрения, для государства деньги с налога на «тунеядцев», автопоборы — это копейки. И мне кажется, что это больше делается для того, чтобы показать кто «хозяин в доме», а не реально пополнить бюджет.

Хотя, конечно, когда бюджет трещит по швам, то каждая копейка на счету. Введение новых налогов чревато для властей очень серьезными последствиями.

- С 1 января в Беларуси вырастет до 25 рублей базовая величина. А вместе с ней – штрафы, пошлины, налоги.

- Безусловно, повышение базовой величины должно быть к чему-то привязано. 25 рублей — это серьезное повышение, почти на 9%, тем более власти даже не говорят о том, что в стране инфляция. То есть, абсолютно не понятно с чем оно связано.

В любом случае, повышение базовой величины вызовет дальнейший рост нагрузки на население. Ведь кроме штрафов, к базовой величине привязаны многие платежи, в том числе тех же самых автомобилистов. К сожалению, нашему народу не привыкать, мы с каждым Новым годом ждем, чем нас «порадует» власть.

- Когда-то это все же должно закончиться?

- Закончится тогда, когда сменится власть. А власть сменится тогда, когда народу станет невтерпеж переносить происходящее в стране.