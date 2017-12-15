Без объявления войны: сайт «Белорусский партизан» начали блокировать? 15.12.2017, 1:13

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Вечером 14 декабря читатели "Белорусского партизана" стали сообщать о проблемах с доступом к сайту.

В частности, первое сообщение пришло в 17.15: абоненты интернет-провайдера "Атлант-Телеком" (теперь это телеком-оператор velcom) не могут зайти на сайт "Белорусского партизана". На экране появляется вот такое сообщение:

Не работает сайт также и у абонентов МТС.

Не могут зайти на сайт и абоненты провайдера "Гарант" (теперь это также velcom) из Витебска.

Редакция "Белорусского партизана" проверила сайт Министерства информации Беларуси: никаких предупреждений им никто официально не выносил, распоряжений о блокировке сайта также нет, уведомлений на электронную почту журналисты не получали.

Сайт Charter97.org выражает солидарность с коллегами.