Светлана Калинкина: «Белорусский партизан» предупреждений не получал 1 15.12.2017, 13:31

Светлана Калинкина

Власти так и не разъяснили, за какие статьи заблокирован независимый сайт.

15 декабря независимый белорусский сайт «Белорусский партизан» перестал открываться. Выяснилось, что его заблокировали по решению Министерства информации «за публикацию запрещенной информации».

Какие статьи «Белпартизана» нарушают, по мнению чиновников законодательство, пока неизвестно.

«Началось все еще вчера, 14 декабря. Пользователи «Атлант Телеком» писали, что не могут открыть наш сайт. А 15 декабря выяснилось, что «Партизан» заблокирован Мининформом, — рассказала «Нашей Ниве» журналистка Светлана Калинкина, соосновательница «Белорусского партизана». — Причем, мы не знаем, за что нас заблокировали. Никаких предупреждений «Белорусский партизан» не получал, после блокировки также не было никаких объяснений со стороны чиновников, какие из статей и что нарушили».