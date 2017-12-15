Наталья Радина: После блокировки «Белорусского партизана» никто не вложит ни копейки в интернет-ГУЛАГ 32 15.12.2017, 13:51

16,243

Становится ясно, почему кричал «Ура!» бизнесмен Прокопеня.

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина прокомментировала блокировку сайта «Белорусский партизан».

- Отсидевший 6 месяцев в тюрьме КГБ белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня и бывший главный идеолог белорусского режима Всеволод Янчевский на днях радостно объявили, что Лукашенко в ближайшее время подпишет декрет о развитии цифровой экономики. «Ура! Ура! Ура!», - радовался бывший заключенный Прокопеня, ведь скоро Беларусь станет супер IT-страной.

Декрет еще не подписан, но очередной шаг по уничтожению свободы слова даже в интернете уже сделан — Министерство информации заблокировало оппозиционный сайт «Белорусский партизан».

По нашей информации, в ближайшее время в Беларуси планируется блокировка других независимых сайтов.

Режим Лукашенко уже подпадал под санкции за репрессии против журналистов и блокировку независимых сайтов. Теперь же он решил попробовать объявить войну интернет-журналистам снова. За преследование независимых СМИ будут введены новые санкции, и ни один инвестор не вложит ни копейки в белорусский «цифровой» ГУЛАГ.

Сайт Charter97.org выражает солидарность с коллегами.