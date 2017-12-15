Бастунец: Блокировка «Белорусского партизана» - нарушение свободы выражения мнений 1 15.12.2017, 14:50

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Андрей Бастунец

Фото: БАЖ

Мининформации не имеет права во внесудебном порядке принимать решение о блокировке сайтов.

В Беларуси заблокирован независимый информационный портал «Белорусский партизан». Решение об ограничении доступа к сайту было принято в связи с «систематическим нарушением законодательства о средствах массовой информации», - сообщает министерство информации Беларуси в пятницу, 15 декабря.

Глава Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец, комментируя блокировку в интервью «Немецкой волне», отметил, что белорусское законодательство «содержит широкий перечень информации, который может быть запрещен».

«В этих условиях возможность министерства информации самостоятельно определять, какая именно информация нарушает законодательство, и во внесудебном порядке принимать решение о блокировке сайтов является нарушением свободы выражения мнений», - заключил Бастунец.

Сайт «Белорусский партизан» был создан независимыми журналистами из Беларуси в 2005 году.