Промышленность в России показала самое большое падение за восемь лет 3 16.12.2017, 13:38

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По данным Росстата, промышленное производство в РФ в ноябре сократилось на 3,6%.

В ноябре 2017 года промышленное производство в России упало на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат. По сравнению с октябрем 2017 года индекс промпроизводства снизился на 1,4% (с учетом сезонного фактора).

Больше всего сократилось обеспечение электроэнергией и газом (-6,4%). Водоснабжение и утилизация отходов уменьшились на 5,7%, обрабатывающие производства – на 4,7%, а добыча полезных ископаемых – на 1%.

Резкое падение в ноябре частично связано со сменой методики расчета, которую применяет Росстат, пишет РБК.

С начала года российское статистическое ведомство перешло на методику, внутри которой вместо трех видов деятельности стали выделять четыре, поэтому пересмотренные показатели ноября 2016 года оказались статистически завышенными, заявил макроаналитик "Райффайзен Банка" Станислав Мурашов.

"В ноябре 2016 года был аномально высокий рост (3,4%), который был обусловлен пересмотром данных по промышленности. И весь пересмотренный уровень записали на ноябрь, а не распределили внутри года", – пояснил он.

С начала 2016 года промышленное производство в РФ росло, за исключением двух месяцев. Весной и летом 2017-го был аномальный всплеск (+5,6% в мае), однако в октябре рост промышленности остановился в связи со сделкой с ОПЕК, из-за которой в России уменьшили добычу сырой нефти.

По мнению Мурашова, по итогам года рост промышленного производства в РФ составит 1%. Такой же рост аналитик ожидает в следующем году.