Польша договаривается с США о поставках энергоносителей 16.12.2017, 22:48

Глава польской дипломатии встретился в США с представителями компаний Exxon Mobile и Cheniere Energy.

Министр иностранных дел Польши обсуждает в США вопрос диверсификации поставок энергоносителей в Польшу, передает «Польское радио».

Витольд Ващиковский (Witold Waszczykowski) встретился в Хьюстоне в штате Техас с представителями американского энергетического гиганта Exxon Mobile и экспортера сжиженного природного газа компании Cheniere Energy.

Руководитель польской дипломатии говорил о зависимости Польши от поставок энергоносителей из России и про энергетическое сотрудничество в рамках инициативы "Регион трех морей".

Председатель Польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк (Piotr Woźniak) пояснил, что переговоры с Exxon Mobile, в частности касаются доступа к американским газовых месторождений в Северном море.

"Чем больше будем иметь своего собственного газа в Северном море, тем лучше будут условия поставок в Польшу и лучше станет позиция нашей компании (PGNiG) в прошлом году мы начали экспортировать газ в Украину и этот бизнес эффективно развивается ", - подчеркнул Возняк.

Руководитель компании PGNiG и министр Витольд Ващиковский посетят также портовый терминал Sab ine Pass, с которого в июне этого года отправился первый танкер со сжиженным газом для Польши.