В молодечненской школе для родителей сделали платный вход на утренники 19.12.2017, 22:25

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Фото: Марина Орехова

Родителям придется заплатить, чтобы посмотреть на выступление своих детей.

Платный вход на утренники сделали для родителей в молодечненской школе №14. Чтобы посмотреть на своего ребенка в костюме зайчика или снежинки, придется выложить рубль двадцать копеек. Многих родителей возмущает не стоимость, а сам факт оплаты, пишет "Рэгіянальная газета".

Директор средней школы №14 Калина Капуцкая в этом факте не видит ничего страшного: "Утренники в школах платные давно. Каждая школа имеет право оказывать платные образовательные услуги. Показ концерта — это тоже воспитательная работа коллектива наших педагогов. Поэтому и установили символическую цену — рубль и двадцать копеек".

Капуцкая говорит, что соответствующий прейскурант на услуги школа получила в отделе образования Молодечненского райисполкома. Деньги принимаются через кассу. Она отмечает, что на утренники в центре детского творчества "Маладзік" или в Ледовом дворце вход тоже платный, но там никто не возмущается.

Полученные деньги директор школы обещает пустить на организацию новогодних праздников: "На пошив костюмов, на то, чтобы наполнить мешок нашего Деда Мороза конфетами, сувенирами, которые получат дети во время утренников. На сладкий стол для участников концерта".

Кстати, Капуцкая считает, что другие школы города также введут плату за вход родителей на утренники.