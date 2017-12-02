Лукашенко собирается ехать в Иран 23 2.12.2017, 9:31

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Официальный Минск назвал Иран «важнейшим партнером в регионе».

Иран заинтересован развивать политические и экономические отношения с Беларусью и рассчитывает на визит в ближайшее время в страну Александра Лукашенко. Об этом шла речь на встрече премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири.

"Мы хотим еще больше развивать двусторонние отношения в политической, экономической и других сферах", - заявил Эсхак Джахангири, сообщила пресс-служба правительства.

Андрей Кобяков отметил, что Беларусь рассматривает Иран в качестве важнейшего партнера в регионе.

"Мы заинтересованы в дальнейшем развитии эффективных торгово-экономических связей", - подчеркнул руководитель белорусского правительства.

На встрече обсуждалось расширение сотрудничества в промышленной, нефтяной и банковской сферах, ход реализации иранских инвестпроектов в Беларуси.

Товарооборот Беларуси и Ирана в январе-сентябре 2017 года составил 75,7 млн долларов, при этом белорусский экспорт сложился на уровне 40 млн долларов.

Андрей Кобяков находится с рабочим визитом в Сочи, где он сегодня примет участие в заседании Совета глав правительств стран - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе. Беларусь является наблюдателем при ШОС.