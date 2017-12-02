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РПЦ разрешила венчаться не более трех раз

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  • 2.12.2017, 12:45
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Фото с сайта thebestartt.com

Русская православная церковь (РПЦ) сохранила количественное ограничение для церемоний венчания.

Как и прежде, будет запрещено венчать людей, успевших после крещения заключить три брака, причем учитываются как венчания, так и зарегистрированные в ЗАГСах браки, передает агентство «Москва» с Архиерейского собора РПЦ.

На нем утвердили сегодня положение «О канонических аспектах церковного брака». По-прежнему официально запрещены однополые церковные браки и браки православных с «враждебными церкви еретиками».

Не допускаются церковные браки людей, состоявших практически во всех степенях кровного родства, а также крестных родителей с крестными детьми.


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