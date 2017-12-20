Белорусская художница нарисовала портрет Илона Маска и продала его за криптовалюту 6 20.12.2017, 12:56

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Последние полгода Ванда Вертинская стала активно интересоваться блокчейном и криптовалютами.

Ванда Вертинская пишет портреты и абстракции. Из мужчин ее вдохновляет только Илон Маск. Говорит, что изобразила известного бизнесмена на шести своих картинах, многие из которых уже находятся в частных коллекциях. Очередной портрет известного бизнесмена она неожиданно для себя продала на конференции по блокчейн. Выручила пять эфиров, пишет onliner.by.

Последние полгода Ванда стала активно интересоваться блокчейном и криптовалютами. Она ходит на хакатоны и митапы. Говорит, даже не сомневается, что через пять лет бумажные деньги перестанут существовать.

— Я обожаю все прогрессивное и очень любознательна. Поняла, что в мире многие художники и галереи уже продают предметы искусства за криптовалюты и прекрасно себя чувствуют. Я подумала, а чем я хуже, почему бы мне не успеть этим воспользоваться, — говорит она. — В этой сфере у меня много друзей, вот они-то и пригласили меня на конференцию Blockchain Fairytales, которая была в эту субботу.

Организаторы попросили художницу представить один из своих портретов Илона Маска.

— Этот портрет отличается от остальных, — говорит Ванда. — Мне хотелось сделать Илона немного человечней. Он изображен в неформальной обстановке, в баре, в окружении коктейлей. Такой милый, трогательный и земной. Вполне можно представить его в таком состоянии в минском баре «Курилка», например.

В неформальной части конференции организаторы выставили картину Ванды на сцену и представили ее публике.

Оказалось, ее купил Дмитрий Стародубцев, сооснователь и архитектор cyber•Fund. Он заплатил Ванде те самые пять эфиров, которые художница просила за свою картину. Транзакция пришла через несколько минут, и Ванда поняла: это не шутка. К слову, несколько других портретов Илона Маска также находятся в частных коллекциях.

— Нас вызвали на сцену, поздравили. Все было очень неожиданно и волнительно, — говорит художница. — Почему не продала за биткоины? Потому что эфиры набирают обороты. Сейчас торгуются на бирже по $750 за единицу. И я думаю, что в перспективе будут расти. На что потрачу средства? Куплю DragonBit! Вы слышали про криптокотиков? А в остальное время буду путешествовать по миру и писать портреты восходящих звезд, возможно даже белорусских. Благо они есть.

Кроме этого, белорусская художница заявила, что собирается выпустить свою криптовалюту исключительно для продажи собственных работ.